Най-великият жив изследовател - приятел на крал Чарлз, затворен незаконно от жена си в старчески дом (Обзор)

Ранулф Файнс е първият човек, който стига пеша до Северния и Южния полюс

Къде е най-великият жив изследовател? Това е въпросът, който си задават във Великобритания, след като стана ясно, че от 2 г. никой не е виждал 82-годишния сър Ранулф Файнс. Разследване на британския в. “Телеграф” разкри, че Файнс е бил държан при строги условия в различни старчески домове, където е бил настаняван под фалшиво име от своята съпруга.

През 80-те години Файнс става първият човек, стигнал пеша до Северния и Южния полюс, и първият в света, който прекосява Антарктида на крак. Имал е немалко здравословни проблеми. През 2003 г. оцелява след инфаркт, а през 2019 г. се разболява от паркинсон.

Той е ръководил над 20 големи експедиции по целия свят. Освен полярни подвизи Файнс преследва и други приключения. Сред най-забележителните е експедиция, която през 1991 г. открива древния търговски град Убар в Оман. Той е автор и на редица книги, в които описва приключенията си. Много от начинанията му са били за набиране на средства и през годините е събрал милиони за различни каузи. “Рекордите на Гинес” му присъжда титлата “Най-великият жив изследовател” през 1984 г. заради огромния му брой експедиции и безпрецедентните физически изпитания, на които се е подлагал.

Приятели и роднини на Файнс казват, че жена му Луиз Милингтън-Коутс не им позволява да го посещават и отказва да разкрие местонахождението му. Наскоро един от домовете, където бившият изследовател е бил настанен, е изразил загриженост пред властите за неговото благосъстояние. Сигналът им бил провокиран от странния режим за медикаменти, който Файнс е трябвало да следва, както и от съмнения във валидността на документа, с който се отказва да бъде реанимиран, в случай че сърцето му спре.

В началото на годината служба за инспекция на социалните грижи установила, че сър Ранулф е бил незаконно лишен от свобода, тъй като жена му решавала вместо него, без да се увери, че са спазени правните процедури.

От Милингтън-Коутс, на която през 2024 г. е предоставено трайно попечителство над съпруга ѝ, се изисквало да се увери, че е налице заповед за предпазни мерки при лишаване от свобода (DoLS). Тази правна гаранция защитава уязвими хора, които не са в състояние да дадат съгласие да бъдат поставени под грижи, които ограничават тяхната свобода.

Собственикът на старческия дом, където Файнс е бил настанен в началото на годината, разказва, че съпругата на изследователя е стигала до крайност, за да прикрие самоличността му. Пред служителите на дома тя излъгала, че това е нужно, защото мъжът ѝ е бивш член на спецчастите на британските ВВС и животът му може да е застрашен от екстремисти. Даже разказала, че в предишен старчески дом персоналът се опитал да го убие. Наела и частен болногледач, който да се грижи за него, за да нямат служителите достъп до него. Освен това принуждавала Файнс да носи шапка, слънчеви очила и ръкавици, които да прикриват увредените му от измръзвания пръсти.

Хората, които искали да посетят Файнс, били притискани да подпишат декларация за конфиденциалност, твърди още собственикът на старческия дом. Към този момент не се знае къде точно е настанен. Негови приятели и роднини обмислят да заведат дело срещу Милингтън-Коутс, за да оспорят нейните попечителски права.

Британският крал Чарлз III, който е приятел на Файнс, е бил уведомен за странната ситуация около изследователя.