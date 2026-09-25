Си поиска от Тръмп здрава конкуренция, но в ясни граници (Обзор)

Американският президент покани техноелита в Белия дом на държавна вечеря с китайския президент

Пищна церемония, държавна вечеря с американския техноелит и демонстриране на топли отношения, които биха повдигнали веждите на мнозина. Визитата на китайския лидер Си Цзинпин във Вашингтон изглеждаше, меко казано, странно предвид годините на вражда между Китай и САЩ, особено ескалацията на този период в началото на настоящия мандат на Доналд Тръмп и поредицата от мита.

Но зад милите думи и твърденията за силно приятелство всъщност тази среща между лидерите

беше лишена от стойност

и на практика резултатите от нея са по-скоро скромни. Си Цзинпин стъпи за първи път на американска земя от 11 г., като лично беше посрещнат от Тръмп на военната база “Андрюс”. В Белия дом двамата говориха за необходимостта от това отношенията между двете най-големи икономики да останат стабилни и да няма пряк конфликт.

Си предупреди за т.нар. капан на Тукидид - опасността съперничеството между утвърдена и изгряваща сила да доведе до война. Той призова конкуренцията да бъде “здрава” и да остане в определени граници. Макар фразата да звучи по-скоро академично, тя е в основата на амбициите на Пекин за отношенията с Вашингтон. И това не е първият път, когато Си я използва - той заговори за същата идея, когато Тръмп посети Китай през май т.г. Терминът е популяризиран от харвардския политолог Греъм Алисън преди 15 години, като се позовава на древногръцкия историк Тукидид.

Най-същественият резултат от визитата на Си се оказа търговското примирие, но то е временно. Китай смята, че САЩ се опитват да ограничат възхода му като суперсила, и иска Вашингтон да стои настрана от него - особено що се отнася до търговията, технологиите и Тайван. При това посещение обаче, въпреки че Тръмп постла на Си червен килим, китайският лидер съвсем не получи всичко, което искаше.

Търговското примирие, което позволи на двете страни да преустановят тарифната война “око за око” и да предотвратят по-нататъшна ескалация, беше удължено само с няколко месеца - от ноември до януари. Това съвсем не решава споровете между двете страни.

Изкуственият интелект остава основен момент на съперничество, но от срещата не излезе нищо съществено. В залата за държавната вечеря бяха шефовете на Nvidia, Meta, Apple, SpaceX, Tesla и OpenAI, но отсъстваха въпросите кой ще контролира най-мощните AI технологии и докъде реално може да стигне надпреварата между Китай и САЩ.

Не е изненадващо още, че

до решение за Тайван също не се стигна

Според китайската държавна агенция Синхуа Си е призовал Тръмп да се противопостави на независимостта на островната нация и да действа предпазливо.

Без особен напредък премина срещата и по въпроса за Иран. Пекин е важен икономически партньор на Техеран и има пряк интерес от това Ормузкият проток да бъде отворен. В същото време Тръмп търси китайска помощ за икономическия натиск върху Иран, но по този въпрос не беше обявен пробив. Си обаче е подкрепил връщането на Вашингтон и Техеран към временно споразумение - дотук се изчерпват резултатите, които двамата са обявили.

Според анализатори личните отношения между Си и Тръмп са по-добри, отколкото реалната дипломация между страните. Тръмп описа Си като свой “голям приятел”, а китайският лидер заяви, че двамата имат взаимно уважение един към друг. Тази близост е в рязък контраст с острата антикитайска реторика, която Тръмп доскоро ползваше.