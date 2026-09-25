Продължават да гасят горящия край Миконос ферибот

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Операцията по потушаване на пожара на товарния ферибот край Миконос продължава. Спасителният влекач AIGAION PELAGOS е пристигнал в района около 17:00 ч. в петък, за да подпомогне екипите, които се борят с огъня северно от Миконос и източно от Андрос.

Пожарът избухна в петък в един от гаражите на товарния ферибот Blue Carrier 2 край остров Миконос. Всички 29 души на борда, от които 28 членове на екипажа и един шофьор на камион бяха евакуирани и откарани на остров Тинос. Няма пострадали.

Първата задача е пожарът да бъде ограничен. Предвиждат се водни струи и контролирано охлаждане на страничните части на кораба, за да се понижи температурата във вътрешните помещения. Влекачът може да подава около 2500 кубически метра вода на час и е с 12 души екипаж.

На Blue Carrier 2 е имало 166 камиона и 29 леки автомобила.

Причината за пожара все още не е установена.