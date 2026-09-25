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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23626162 www.24chasa.bg

Хан Джън: Китай е готов да насърчава стабилното развитие на отношенията с България

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският зам.-председател Хан Джън се срещна с българския президент Илияна Йотова в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

По време на разговора им Хан Джън заяви, че през последните години двустранното политическо доверие се задълбочава, а сътрудничеството в различни области се развива устойчиво.

Сред сферите, в които вече има практически резултати, китайският зам.-председател посочи селското стопанство, информационните и комуникационните технологии и производството на автомобилни части. Той изрази готовност за разширяване на обмена в образованието, културата, туризма и между младите хора, както и за по-тясна координация в международните организации.

Илияна Йотова също определи развитието на отношенията между България и Китай през последните години като стабилно. Тя заяви, че София има интерес от разширяване на двустранното сътрудничество.

Сред посочените от българския президент области са електромобилите, високотехнологичното производство и телекомуникациите. Йотова подчерта и необходимостта от увеличаване на двустранната търговия и от по-активни контакти между гражданите на двете страни.

Двамата обсъдиха и възможностите за задълбочаване на културния и хуманитарния обмен и за реализиране на нови съвместни проекти.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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