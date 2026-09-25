Макрон иска създаване на международна организация за контрол на изкуствения интелект

Френският президент Еманюел Макрон се застъпи за създаването на международна организация за изкуствения интелект.

По време на срещата си с папа Лъв XIV той заяви, че това е необходимо, за да се избегне съсредоточаването на "най-успешните модели на изкуствения интелект в ръцете на малцина", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

За това предложение френският държавен глава получи подкрепата на крайнолявата политическа формация "Непокорна Франция", отбелязва още агенцията.

"Изкуственият интелект трябва да ни служи, а не да ни командва. Дигиталната революция трябва да ни води напред, а не да ни ограничава", подчерта Макрон по време на своя реч в Елисейския дворец.

"Затова е наша отговорност да не позволяваме най-успешните модели на изкуствения интелект да се съсредоточат в ръцете на малцина, които биха вземали решения от името на цялото човечество, нито пък да допуснем тези най-показателни постижения да доведат до загубата на контрол", допълни френският президент.

Жан-Люк Меланшон, кандидатът на "Непокорна Франция" на президентските избори следващата година, написа в социалната мрежа "Екс", че Макрон "е направил добрия избор, като се е застъпил за създаването на международна институция за контрол над изкуствения интелект в съответствие с предложенията на папата, Китай, както и още 20 държави".

"Това е важен момент, в който човечеството се себеутвърждава и се определя като фактор, способен да направлява общата ни съдба", допълни Меланшон.

От своя страна Оливие Фор, лидерът на Социалистическата партия и кандидат на президентските избори, който днес присъстваше на голяма дискусия, посветена на изкуствения интелект в Марсилия, излезе със свое собствено предложение. Той заяви, че биха могли да се провеждат срещи на експерти и държавни глави, на които по подобие на Междуправителствения панел за климатичните промени и Конференцията на ООН за климатичните промени да се правят прегледи на възможностите и ограниченията на изкуствения интелект.

"На национално равнище ни трябва публична институция, като например Агенцията по лекарствата, която да провежда тестове на системите на изкуствения интелект преди пускането им на пазара и да идентифицира други системи, които имат висок риск за човечеството", допълни Фор.