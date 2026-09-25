Хакери удариха ФБР, откраднаха медицинските досиета на хиляди агенти

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Част от информацията се отнася до агенти, работили по разследвания, свързани с Русия, Китай и наркокартели



Хиляди агенти на ФБР могат да се окажат в капана на изнудвачи, след като хакери твърдят, че са откраднали изключително чувствителните им медицински досиета. Сред изтеклите данни има резултати от изследвания на кръвта и урината, лекарски бележки, диагнози и информация за алергии, съобщава Би Би Си, която е получила мостри от предполагаемата кражба.

Документите съдържат още пълни имена, адреси, телефонни номера, служебни номера на значки, длъжности и информация за съпрузи. В някои от медицинските записи се споменават проблеми като „кръв в урината", „висок холестерол" и „алергия към миди и банани".

Според експерти подобна информация може да се превърне в оръжие срещу служителите на американското федерално бюро. Откраднатите данни могат да бъдат използвани за измами, фишинг, кражба на самоличност, изнудване и дори за целенасочени атаки срещу агенти.

„Паролите могат да бъдат сменени, ако бъдат откраднати, но медицинските досиета не могат. След като тази информация излезе наяве, тя остава компрометирана завинаги", заяви Етай Маор, вицепрезидент по разузнаването за киберзаплахи в Cato Networks пред медията.

Хакерската група ShinyHunters твърди, че е проникнала в системите на ФБР в понеделник. По-късно тя публикува подробности за атаката в тъмната мрежа и изпрати на журналисти мостри от предполагаемо откраднатите данни.

Необичайното в случая е, че хакерите не искат пари. Те настояват ФБР да оттегли предупреждение, публикувано от бюрото през май, което според тях ги е „оскърбило".

Групата заплашва да публикува целия набор от данни след пет дни, ако ФБР не изпълни исканията й.

Първоначално се смяташе, че пробивът засяга около 38 000 настоящи служители на ФБР. Сега обаче ShinyHunters твърдят, че са подценили мащаба на атаката и че разполагат с чувствителна информация за около 60 000 настоящи и бивши служители.

Сред засегнатите според хакерите има и високопоставени служители, включително заместник-директори. Ройтерс съобщава, че част от информацията се отнася до агенти, работили по разследвания, свързани с Русия, Китай и наркокартели.

Според 404 Media е възможно да са били разкрити и подробности за малко известен досега хакерски екип на ФБР.

Професор Киаран Мартин, бивш ръководител на британския Национален център за киберсигурност, определя пробива – ако бъде потвърден – като „една от най-сериозните възможни" атаки по отношение на изтичането на данни.

Джейми Ахтар, главен изпълнителен директор и съосновател на CyberSmart, предупреждава, че информацията може да бъде използвана за „изключително убедителен фишинг", представяне за служители на правоприлагащите органи, измами с идентичност и изнудване.

ФБР потвърди в сряда, че разследва пробива. От бюрото заявиха, че все още се опитват да установят дали хакерите са проникнали директно в неговите системи или са компрометирали външен доставчик.

ShinyHunters твърдят, че са използвали уязвимост в облачна система за съхранение на данни на Oracle, чрез която са получили достъп до няколко платформи на ФБР. Сред тях са FBIJobs, системата FBI BEAST за проверки на служители и кандидати, FBI MedLink, която съхранява медицински досиета, и FBI BICS, съдържаща разследваща информация.

ShinyHunters е международна хакерска група, активна от 2019 г. Тя е свързвана с редица големи кибератаки, включително срещу Rockstar Games и образователната платформа Canvas.