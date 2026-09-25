Иран няма да отстъпи от ядрената си програма

Иран няма да прояви гъвкавост по отношение на ядрената си програма, дори ако САЩ приемат предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток, което включва вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища, заяви ирански представител пред Ройтерс, цитиран от БТА.

Представителят, пожелал анонимност, заяви, че стратегически важният морски път ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят „всички условия на Иран".

Съгласно предложението Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток. В рамките на седем дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а САЩ да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол, заяви вчера иранският външен министър Абас Арагчи.

Предложението идва на фона на рязко изостряне на напрежението в Близкия изток след седем месеца война между Иран и САЩ, като подкрепяните от Техеран хуси в Йемен нанасят удари с ракети и дронове срещу Саудитска Арабия.