Изгонените телевизии се върнаха в Белия дом

Екипът от американски телевизионни мрежи, отговарящ за съвместното видео отразяване на Белия дом, възобнови дейността си за първи път, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп забрани достъпа на три медии в рамките на конфликт относно медийния достъп, предаде Асошиейтед прес.

„Към момента всичко е наред и работата продължава", заяви лице, запознато с дейността на екипа, пожелало анонимност поради динамичния характер на ситуацията.

В екипа за споделено отразяване влизат пет големи американски телевизионни оператора, които се редуват при заснемането и разпространението на видеоматериали. Когато Белият дом забрани достъпа на Си Ен Ен, която е част от този екип, и на още две медии до територията на институцията, останалите телевизии отказаха да участват в знак на солидарност.

Вчера съдия временно отмени забраната за достъп на Си Ен Ен, Ем Ес Ен Би Си и "Политико", но съдебното решение не засягаше пряко въпроса за екипа за споделено отразяване. Телевизионните мрежи продължиха да се въздържат от отразяване на Тръмп в рамките на този екип, дори след като на репортерите и от трите медии беше разрешено да се върнат в Белия дом, пише БТА.

Докато Доналд Тръмп се подготвяше да придружи китайския президент Си Цзинпин на посещение в Националния архив, излъчването на живо от екипа за споделено отразяване отново беше възобновено.

Си Ен Ен не направи директен коментар, а препрати към собственото си редакционно отразяване на събитията. Въпреки това Брайън Стелтър, медиен анализатор на телевизията, публикува съобщение в Екс, че медията има задача за отразяване в рамките на екипа за събитието в Националния архив и че Белият дом е одобрил акредитацията на медията.

В ежедневния график за пресата на Белия дом Си Би Ес беше посочена като една от медиите, включени в екипа за отразяване. Си Ен Ен също имаше такава задача за деня, а журналист от Асошиейтед прес отбеляза как екипът на телевизията се подготвя на мястото на събитието.