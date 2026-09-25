Хутите обещали да не атакуват кораби на ЕС

Йеменските бунтовници хути са изпратили писмо до Европейския съюз, в което уверяват, че няма да атакуват европейски кораби в Червено море. Това съобщи в петък „Файненшъл таймс", позовавайки се на двама дипломати, запознати с въпроса.

В писмото йеменската въоръжена групировка посочва, че целта ѝ не е да възпрепятства морския трафик и че конфликтът ѝ със Саудитска Арабия няма да засегне свободата на корабоплаването през стратегическия пролив Баб ел-Мандеб.

Според източниците на изданието ЕС води паралелни разговори със Саудитска Арабия за възможно „обединяване на морски оперативни групи", които да защитават корабите, преминаващи през пролива към и от Червено море. Засега не е ясно дали Брюксел обмисля и пряка подкрепа за Рияд в действията му срещу хутите.

Писмото е изпратено на фона на настъплението на хутите, които по-рано този месец поеха контрола над стратегическия йеменски пристанищен град Моха и над част от района около Баб ел-Мандеб. Групировката твърди, че ограниченията в Червено море са насочени единствено срещу Саудитска Арабия и международно признатото правителство на Йемен.

В същото време Съветът за сигурност на ООН осъди нападенията на хутите срещу Саудитска Арабия, включително атаките срещу цивилна и енергийна инфраструктура. При представянето на общото изявление френският представител в ООН и ротационен председател на Съвета за сигурност Жером Бонафон заяви, че нападенията са довели до раняването на цивилни, сред които жени и деца, пише Middle East Eye.

Ескалацията се засили през септември, след като хутите обвиниха Саудитска Арабия, че е нанесла удари по цели в Йемен в отговор на тяхната офанзива в провинция Таиз.

На фона на напрежението европейски държави започнаха да засилват подкрепата си за защитата на ключови инфраструктурни обекти в региона. Гърция вече разполага система за противовъздушна отбрана „Пейтриът" в района на саудитското пристанище Янбу.

Френският президент Еманюел Макрон заяви в четвъртък, че Франция ще изпрати военно оборудване и военнослужещи за защита на петролния терминал в Янбу от евентуални атаки на хутите. По думите му Париж ще изпрати войници, радари и отбранителни системи, но няма да се включва пряко в конфликта.

Червено море е ключов морски коридор за доставките на енергийни ресурси от Персийския залив към Европа, както и за товарните превози между Азия и Европа. Преди ескалацията на конфликта приблизително една трета от световния контейнерен трафик е преминавала през региона.