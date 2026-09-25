Тръмп пуска нов правителствен сайт с изкуствен интелект за американците

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп навлиза по-сериозно в сферата на изкуствения интелект с нов инструмент, който трябва да улесни американците при работата им с федералната администрация. На 29 септември ще бъде представен America.gov – нов правителствен портал, който ще използва и изкуствен интелект, съобщи Fox News.

Новият сайт ще бъде представен на мащабно събитие във Вашингтон, на което ще присъстват Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Сред гостите ще бъдат държавният секретар Марко Рубио, ръководителят на Центровете за Medicare и Medicaid д-р Мехмет Оз и Джо Гебия – съоснователят на Airbnb, който сега оглавява Националното дизайнерско студио и е първият главен дизайнер на САЩ.

Очаква се на сцената да се появят и едни от най-влиятелните имена в американската технологична индустрия – Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и шефът на Blue Origin Дейв Лимп. Потвърдено е и участието на администратора на НАСА Джаред Айзъксън.

Белият дом описва новия AI инструмент като „нова входна врата към федералното правителство". Идеята е американците да могат от едно място да намират информация и ресурси, които в момента са разпръснати в „лабиринт" от сайтове на различни държавни агенции.

Освен представянето на America.gov програмата включва дискусии за изкуствения интелект, енергетиката, здравеопазването, космоса и селското стопанство.