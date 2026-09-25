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Си Дзинпин покани Тръмп на нова визита в Китай

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Доналд Тръмп и Си Дзинпин на чай, придружени от съпругите си СНИМКА: Ройтерс

Си Дзинпин покани Доналнд Тръмп на нова визита в Китай тази година. Китайският президент отправи предложението си в края на тридневната си държавна визита във Вашингтон, предаде ДПА. 

По време на чаена церемония в Белия дом Си посочи, че двамата лидери може да имат още две възможности да се срещнат до края на годината - на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), чийто домакин е Китай, и на срещата на Г-20 в Маями през декември.

„Каним президента и съпругата му да посетят Китай", заяви Си.

„Благодаря ви много, ще го направим. И ще разговаряме много", отговори Тръмп.

Си и съпругата му Пън Лиюан пристигнаха в американската столица в сряда за тридневно държавно посещение, в чийто дневен ред важно място заеха търговските противоречия между двете световни сили, пише БТА. 

Въпреки топлите думи, които двамата лидери си размениха публично, от срещите им досега произлязоха малко конкретни резултати. Очаква се в понеделник САЩ да оповестят повече подробности за евентуалния напредък по търговските спорове, отбелязва ДПА.

Тръмп посети Китай за последно през май.

Тазгодишната среща на върха на АТИС е насрочена за ноември в китайския град Шънджън. Руският президент Владимир Путин заяви, че възнамерява да присъства, което породи предположения за евентуална тристранна среща между Си, Тръмп и Путин. Подобна среща обаче не е официално потвърдена.

Миналата година Тръмп и Си се срещнаха в кулоарите на форума на АТИС в Южна Корея, където постигнаха по-широко търговско примирие.

Доналд Тръмп и Си Дзинпин на чай, придружени от съпругите си СНИМКА: Ройтерс

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