Арестуваха двама, изскочили от шахта край хотела на Нетаняху в Ню Йорк

Двама мъже бяха арестувани, след като изскочиха от шахта в Ню Йорк край хотел, в който е отседнал израелския премиер Бенямин Нетаняху. Случката предизвика тревога за сигурността в града в разгара на Общото събрание на ООН, съобщава Би Би Си.

26-годишният Кевин Родригес и 25-годишният Самюел Реверон са били задържани от полицията в Ню Йорк по обвинения в заговор и незаконно проникване. Според властите двамата, заедно с трети мъж, са били забелязани да се измъкват от подземната канализационна система през шахта в сряда.

Тримата се появили на повърхността в близост до хотела, в който отседнал израелският премиер по време на Общото събрание на ООН. След като полицията била повикана около 16:30 часа местно време, мъжете побързали да напуснат мястото.

От NYPD обаче посочват, че засега случаят изглежда свързан с други подобни инциденти в града. Полицията е установила редица случаи на хора, които проникват в канализацията, за да търсят ценности и метален скрап след буря.

„Този инцидент отговаря на същите критерии", заявяват от полицията. Заради близостта до място, свързано с визитата на Нетаняху, и повишените мерки за сигурност по време на Общото събрание на ООН обаче властите са предприели допълнителни проверки съвместно с федералните служби.

Родригес и Реверон са задържани в четвъртък. В петък сутринта двамата са се явили пред съда, където са заявили, че не се признават за виновни. След заседанието са били освободени.

Случаят идва на фона на поредица от странни прониквания в подземната система на Ню Йорк. През август камери са заснели човек да излиза от шахта в Куинс в ранните часове на деня. По същото време полицията разследвала и друг случай с трима души, облечени в работни гащеризони и с челници, които били забелязани да излизат от шахта близо до гара „Пен".

През май пък група хора била заснета да мести капак на шахта и да се спуска под земята в Южен Бруклин.

Властите предупреждават, че подземната канализация на Ню Йорк не е просто забранено, а и изключително опасно място. В затворените пространства може да има токсични газове, а при внезапно наводнение хората могат да останат в капан.

Опасностите вече са довели и до смъртен случай. По-рано тази година жена загина в Мидтаун Манхатън, след като отворила вратата на автомобила си и случайно паднала в отворена шахта.