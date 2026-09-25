Турция иска да забрани цигарите на всички, родени след 2015 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция планира да забрани цигарите и всички тютюневи изделия за всички, родени след 1 януари 2015 г., съобщи Хаберлел.

Очаква се през октомври тази година министерството на здравеопазването да внесе за гласуване в турския парламент въпросния проектозакон за ограничаване на тютюнопушенето.

В текстовете на проектозакона се разглежда визията на турските власти за ограничаване на тютюнопушенето в страната и въвеждането на пълна забрана за производство и продажба на тютюневи изделия след 2040 г.

Предлага се напълно да се забрани пушенето в откритите зони на ресторанти и кафенета, паркове, пред обществени сгради, хотели и институции с изключенние на специално обособените зони за пушачи.

Ще се забрани продажбата и употребата за всички лица, родени след 1 януари 2015 г., като възрастта им ще се проверява чрез представяне на лична карта при закупуване.

Ще се въведе и пълна забрана за продажба на всички видове слим цигари на територията на страната, пише БТА.

По данни на „Зеления полумесец" 90 процента от участниците в тяхно проучване за обществените нагласи на хората по отношение на новия проектозакон са заявили, че напълно подкрепят въвеждането на предложените от него мерки. От организацията отбелязват, че дори сред пушачите, участвали в проучването, процентът на одобрение на мерките е над 60 на сто.

Според последните данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ) към 2022 г. 28,3 процента от турците на възраст над 15 години или иначе казано около 19 милиона души споделят, че употребяват тютюневи изделия всеки ден.