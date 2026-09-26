Си Дзинпин поздрави диалога на високо равнище за 5-ата годишнина от Инициативата за глобално развитие

На 25 септември в централата на ООН в Ню Йорк се проведе диалог на високо равнище по повод 5-ата годишнина от Инициативата за глобално развитие. Китайският председател Си Дзинпин изпрати специално поздравително писмо до форума.

Си Дзинпин посочи, че развитието е вечна тема на човешкото общество и ключът към щастието на хората. Преди 5 години той представи Инициативата за глобално развитие на Общото събрание на ООН. През изминалите пет години, със съвместните усилия на всички страни, инициативата се прилага широко, а нейните съвместни проекти вече дават плодове в над 120 държави. По този начин се пише нова глава за съвместно насърчаване на развитието и печелившото сътрудничество.

Си Дзинпин отбеляза, че в момента промените в света се ускоряват, а желанието на народите във всички страни за развитие става все по-силно. Като най-голяма развиваща се страна и член на Глобалния Юг, Китай е готов да работи с всички страни, като следва концепцията за развитие, ориентирано към хората, и превръща целите за устойчиво развитие в реалност.