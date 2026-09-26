Дъжд и гръмотевични бури в Гърция през уикенда, температурите падат

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В събота, 26 септември, дъждове и локални гръмотевични бури се очакват в голяма част от Гърция. Най-интензивни валежи са възможни на Йонийските острови и Пелопонес. Температурите се понижават, а в Егейско море вятърът ще достига на места 6 по скалата на Бофорт.

В Халкидики са възможни местни превалявания, както и в други части на Централна Македония. За Кавала вероятността за дъжд е по-малка, прогнозата за Източна Македония допуска само краткотрайни местни валежи.

В Атина се очакват превалявания главно следобед, а в Солун предимно сутринта. Температурите ще достигнат около 25 градуса в Атика и 23 градуса в Солун.

Най-съществената промяна за почиващите е по-хладното време и вятърът по море. Преди пътуване с ферибот е разумно да се провери актуалното разписание за конкретния маршрут.