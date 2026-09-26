Извадиха мъртва жена, издирват чуждестранни туристи след взрива в Атина (Снимки)

Спасителните екипи откриха тялото на жена в останките на сградата, рухнала след силния взрив в историческия квартал Плака в Атина. Тялото е извадено през нощта от първия етаж. По информация на гръцките медии на този етаж са били настанени четирима американски туристи, но самоличността на загиналата предстои да бъде официално потвърдена.

Продължава издирването на трима туристи и възрастна двойка, живеела на втория етаж. Възрастните хора не отговарят на обажданията на полицията. Сред отломките са намерени дамска чанта, документ за наем на апартамента и паспорти на двама американци. Според публикации туристите са имали резервация за обратен полет до САЩ, но не са се явили на летището.

На място работят 30 пожарникари с шест автомобила, три спасителни кучета, камери и уреди, които улавят звуци под развалините. Разчистването периодично спира и на мястото се пази пълна тишина, за да могат спасителите да проверят за признаци на живот. Опасността от допълнителни срутвания затруднява операцията.

Взривната вълна е повредила автомобили, магазини и жилища в съседство. Две жени бяха изведени от близка сграда и откарани за медицинска помощ. Общинските служби проверяват и дали съседните постройки са конструктивно безопасни.

Разследващите проверяват възможността за изтичане на газ. Официално заключение за причината за експлозията засега няма.