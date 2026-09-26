Вълк напада хора в курорта Неос Мармарас на Халкидики (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вълк, който се движи по крайбрежната алея и в парковете на Неос Мармарас, тревожи жители и туристи в курорта. Преди дни в района „Карнагио" животното е нападнало и ранило двегодишно момче и 46-годишен мъж, съобщава гръцкото издание Voria.

На кадри, заснети от местни жители, вълкът се разхожда близо до хора и не бяга веднага при приближаването им. Плажуващи и работещи в района разказват, че често виждат следите му в пясъка между шезлонгите. Жители твърдят също, че животното напада бездомни кучета и котки.

Не е изключено това да е същият вълк, нападнал петгодишно момиче в района преди година, но самоличността на животното не е установена.

Представител на природозащитната организация „Калисто" обяснява, че вълците обикновено се страхуват от хора, но привикнало към човешко присъствие животно може да изгуби този страх.

Местното горско стопанство подготвя среща с отговорните институции за решаване на проблема.