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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23627565 www.24chasa.bg

Вълк напада хора в курорта Неос Мармарас на Халкидики (Видео)

Бойка Атанасова, Атина

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Вълк СНИМКА: Pixabay

Вълк, който се движи по крайбрежната алея и в парковете на Неос Мармарас, тревожи жители и туристи в курорта. Преди дни в района „Карнагио" животното е нападнало и ранило двегодишно момче и 46-годишен мъж, съобщава гръцкото издание Voria.

На кадри, заснети от местни жители, вълкът се разхожда близо до хора и не бяга веднага при приближаването им. Плажуващи и работещи в района разказват, че често виждат следите му в пясъка между шезлонгите. Жители твърдят също, че животното напада бездомни кучета и котки.

Не е изключено това да е същият вълк, нападнал петгодишно момиче в района преди година, но самоличността на животното не е установена.

Представител на природозащитната организация „Калисто" обяснява, че вълците обикновено се страхуват от хора, но привикнало към човешко присъствие животно може да изгуби този страх.

Местното горско стопанство подготвя среща с отговорните институции за решаване на проблема.

Вълк СНИМКА: Pixabay

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