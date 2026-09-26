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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23627613 www.24chasa.bg

Бомбени заплахи срещу премиера и главния прокурор на Словакия

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Роберт Фицо СНИМКА: фейсбук/ Robert Fico

Главният прокурор на Словакия - Марош Жилинка, е получил заплаха за бомбен атентат, потвърди пред националната новинарска агенция ТАСР говорителката на Главната прокуратура Жужана Дробова. Тя добави, че полицията вече разследва случая.

Заплашително съобщение е получил и премиерът Роберт Фицо, информира пресслужбата на правителствената канцелария. Компетентните органи разследват съдържанието му.

„Можем да потвърдим, че неизвестно лице е отправило заплаха за бомбен атентат към главния прокурор и съпругата му. Съответното полицейско управление в момента предприема необходимите мерки“, заяви Дробова.  

Информацията за заплашително съобщение, адресирано до Жилинка, бе потвърдена и от полицията.

„Днес служители на Първо РПУ в Братислава получиха заплашително съобщение, адресирано до държавен служител – главния прокурор. Във връзка с проверката на тази информация полицейските служители извършват необходимите процедури“, заяви пред ТАСР говорителката на регионалната полиция в Братислава Мартина Шеметкова, като добави, че допълнителна информация ще бъде предоставена, когато ситуацията позволи.

„Подобно на Главната прокуратура, Правителствената канцелария на Словакия също получи в ранните часове на деня заплашително съобщение, адресирано до премиера Фицо и членовете на семейството му. Компетентните органи разследват съдържанието му“, се посочва в изявлението на правителствената канцелария, откъдето допълват, че на този етап няма да коментират повече ситуацията, съобщава БТА. 

Роберт Фицо СНИМКА: фейсбук/ Robert Fico

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