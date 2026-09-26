Бомбени заплахи срещу премиера и главния прокурор на Словакия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главният прокурор на Словакия - Марош Жилинка, е получил заплаха за бомбен атентат, потвърди пред националната новинарска агенция ТАСР говорителката на Главната прокуратура Жужана Дробова. Тя добави, че полицията вече разследва случая.

Заплашително съобщение е получил и премиерът Роберт Фицо, информира пресслужбата на правителствената канцелария. Компетентните органи разследват съдържанието му.

„Можем да потвърдим, че неизвестно лице е отправило заплаха за бомбен атентат към главния прокурор и съпругата му. Съответното полицейско управление в момента предприема необходимите мерки“, заяви Дробова.

Информацията за заплашително съобщение, адресирано до Жилинка, бе потвърдена и от полицията.

„Днес служители на Първо РПУ в Братислава получиха заплашително съобщение, адресирано до държавен служител – главния прокурор. Във връзка с проверката на тази информация полицейските служители извършват необходимите процедури“, заяви пред ТАСР говорителката на регионалната полиция в Братислава Мартина Шеметкова, като добави, че допълнителна информация ще бъде предоставена, когато ситуацията позволи.

„Подобно на Главната прокуратура, Правителствената канцелария на Словакия също получи в ранните часове на деня заплашително съобщение, адресирано до премиера Фицо и членовете на семейството му. Компетентните органи разследват съдържанието му“, се посочва в изявлението на правителствената канцелария, откъдето допълват, че на този етап няма да коментират повече ситуацията, съобщава БТА.