Москва не смята за необходимо да бърза с изпращането на нови посланици в Париж и Лондон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кремъл снощи заяви, че не е необходимо да се бърза с изпращането на нови руски посланици във Франция и Великобритания, „на фона на липсата на двустранни отношения“ между Москва и тези страни, предадоха Франс Прес и БТА.

С подписан снощи указ руският президент Владимир Путин официално освободи от длъжност посланика на Русия в Лондон от 2019 година Андрей Келин. Ден по-рано той подписа подобен указ, с който освободи от длъжност руския посланик във Франция от 2017 година Алексей Мечков.

В отговор на репортерски въпрос относно тези мерки говорителят на Кремъл Дмитрий Песков снощи заяви, че може да мине „известно време“, докато бъдат назначени нови посланици в тези страни.

„Особено на фона на липсата на двустранни отношения (с Париж и Лондон, бел. ред.) няма реална необходимост да се бърза“, добави той.

Франция и Великобритания са сред най-важните поддръжници на Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година, отбелязва АФП. Оттогава отношенията им с Москва се влошиха значително.