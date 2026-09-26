ЕС и САЩ срещу ангажимент на световните лидери да защитават човечеството от пандемии

Лидерите на страните членки на ООН не успяха да се договорят, че ще защитават човечеството от нови пандемии след тази от ковид в началото на това десетилетие. Опозиция на общата декларация са ЕС и САЩ.

Второто по рода си заседание на високо равнище на Общото събрание на ООН подчерта необходимостта от глобални действия за предотвратяване на пандемии, както и за готовност и реакция при тях, като се вземат предвид поуките от КОВИД-19 и неотдавнашният напредък в международното сътрудничество в областта на здравеопазването. Първото такова заседание се състоя през 2023 година.

Вчерашното заседание бе организирано в кулоарите на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Участниците подчертаха необходимостта от устойчиви и по-справедливи инвестиции и действия по отношение на превенцията, готовността и реакцията при пандемии.

Председателят на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН Халилур Рахман каза, цитиран от Асошиейтед прес, че само шест години след началото на пандемията от ковид, локдауните, претоварените болници, затворените училища, икономическите сътресения, личните трагедии и видеоконферентните срещи като че ли "изглеждат просто като лош сън".

"Понякога е по-лесно да се преструваме, че това никога не се е случило, отбеляза Рахман, но подчерта: "Не можем да изтрием КОВИД-19 от паметта си. Точно обратното. Трябва да проучим внимателно този период - къде успяхме и къде се провалихме".

Рахман, който е министърът на външните работи на Бангладеш, си спомни безсънните нощи по време на пандемията, когато неговата дъщеря, лекар по професия, е лекувала пациенти с ковид.

На заседанието обаче не бе приета общата необвързваща декларация, подготвена по инициатива на Армения и Руанда, отбелязва АП. Тя получи силна подкрепа от страна на много държави, най-вече от Африка, Азия, Латинска Америка и Карибския регион.

Някои развити страни обаче изразиха възражения от различно естество. В резултат декларацията не бе приета вчера по-конкретно заради опозицията на САЩ и Европейския съюз (ЕС), посочва в. "Ню Йорк таймс".

ЕС изрази възражения, свързани с необходимостта от по-голяма отчетност за изразходваните средства и по-висока ефективност, уточнява АП. Германия, от своя страна, е поискала да бъде поставен по-силен акцент върху превенцията.

Що се отнася до администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, тя се обяви против споменаването на "всяващи разделение идеологии" и на евентуална отделна договореност, чрез която държавите да си обменят проби от вируси и в замяна да получават тестове, лекарства и ваксини.

Декларацията, която няма правна сила, а само дава насоки, все пак ще бъде разгледана по-нататък от Общото събрание на ООН. То може да я приеме през декември.

Заседанието се състоя на фона на тревогите, свързани с епидемията от ебола в Демократична република Конго.