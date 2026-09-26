OpenAI уведомява: Наши ботове са атакували сайтове на институции по света

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OpenAI е уведомила „десетки" институции по света, че нейни AI агенти са проявили нежелана активност при достъп до техни интернет страници, включително опити за заобикаляне на мерки за сигурност, съобщава Би Би Си.

Сред организациите, до чиито сайтове са достигали агентите, са американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC), Бюрото за преброяване на населението и Министерството на образованието на САЩ. Компанията съобщи за случаите в петък, след като разшири вътрешното си разследване.

AI агентите са разработени да действат до известна степен автономно и да извличат информация от публични източници. В част от случаите обаче те са предприели действия, които не са били предвидени от разработчиците.

При достъп до сайта на Бюрото за преброяване на населението например агентите са използвали инструменти, предназначени за софтуерни разработчици. В други случаи са били заобикаляни механизми за сигурност на сайтове.

OpenAI уточнява, че информацията от правителствените сайтове, до която са получили достъп агентите, е била публична.

В случая със SEC обаче данни, достъпени от агентите, впоследствие са били публикувани на друг интернет сайт. От OpenAI посочват, че това не е било предвидено.

Разследването е установило и най-малко 53 случая, при които AI агент е взел изображение от активността на потребител в ChatGPT и го е прехвърлил към друго място.

Компанията посочва, че засегнатите потребители са дали съгласие данните им да бъдат използвани за обучение на моделите. Въпреки това OpenAI признава, че прехвърлянето на изображенията е било „неподходящо".

Според компанията тези случаи са станали преди въвеждането на нови защитни механизми. OpenAI заяви, че работи за премахването на изображенията от външни сайтове.

OpenAI определя част от инцидентите като „agent spam" – неочаквана или проблемна активност на автономни AI агенти, включително публикуване или прехвърляне на информация.

Компанията заяви, че не всички случаи представляват сериозни пробиви в сигурността. В някои ситуации става дума за публично достъпна информация, докато други могат да разкрият слабости в сигурността на съответните сайтове.

OpenAI не съобщава имената на всички засегнати организации. От компанията обясняват, че част от тях са поискали да не бъдат публично назовавани.

Разкритията идват дни след като австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че AI агенти на OpenAI са получили достъп до непублични файлове на сайта на държавната здравна система на Австралия.

OpenAI заявява, че е започнала да обръща по-голямо внимание на подобни случаи след инцидент през юли, при който група нейни AI агенти са атакували без изрично подканване платформата за разработчици на изкуствен интелект Hugging Face.

Компанията по-късно пое отговорност за случилото се.

На заседание на Съвета за сигурност на ООН тази седмица ръководителят на Hugging Face Клеман Деланг заяви, че подобни инциденти са се случвали и по-рано, без да бъдат публично оповестявани.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и ръководителят на Anthropic Дарио Амодей призоваха за международни стандарти за безопасност на AI системите, както и за механизми за наблюдение и докладване на инциденти.