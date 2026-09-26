Банкок обяви бедствено положение след почти 48 часа проливни дъждове

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Властите в Банкок обявиха бедствено положение заради тежките наводнения, които парализираха части от тайландската столица след почти два дни непрекъснати проливни дъждове, съобщава БТА.

Водата заля улици и жилищни квартали, препълни каналите и затрудни сериозно движението в многомилионния град. В някои райони жителите газят във вода до колене, а местните власти призоваха хората да ограничат излизанията и да преместят автомобилите си на по-високи места.

По данни на местните власти най-тежко е положението в източните части на Банкок. Първоначално три района бяха определени като бедстващи, след като валежите надхвърлиха 150 литра на квадратен метър и отводнителната система вече не успяваше да поеме водата. Впоследствие мерките бяха разширени за всички 50 района на столицата.

От четвъртък следобед в Банкок са паднали близо 300 литра дъжд на квадратен метър. Каналите са достигнали максималния си капацитет, което допълнително забавя оттичането на водата от улиците. Губернаторът на Банкок Чадчарт Ситипунт предупреди, че валежите ще продължат.

Тайландската метеорологична служба също издаде предупреждение за силни и на места изключително силни валежи на 26 и 27 септември. Причината е зона с ниско атмосферно налягане, която се придвижва през централната част на страната, съчетана със засилващ се югозападен мусон. Синоптиците предупреждават за внезапни наводнения, преливане на реки и свлачища.

Наводненията вече предизвикаха и презапасяване с храни и стоки от първа необходимост. В част от магазините в столицата рафтовете са опразнени, докато властите се опитват да поддържат доставките до най-засегнатите райони.

Тайланд има болезнен опит с подобни бедствия. При мащабните наводнения през 2011 г. огромни части от страната останаха под вода с месеци, а икономическите щети достигнаха десетки милиарди долари.