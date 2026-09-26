Папа Лъв XIV събира 600 000 вярващи в сърцето на Париж

Около 600 000 души се очаква да се съберат днес в центъра на Париж за литургията, която ще отслужи папа Лъв XIV по време на първото си посещение във Франция като глава на Римокатолическата църква, съобщава БТА.

Богослужението ще бъде на площад „Конкорд" – едно от най-разпознаваемите и натоварени с история места във френската столица. Именно там по време на Френската революция са екзекутирани Луи XVI, Мария Антоанета и повече от хиляда други души, а през 1795 г. площадът получава сегашното си име като символ на националното помирение.

По данни на Католическата църква близо 600 000 вярващи са се регистрирали за участие в литургията. Огромният интерес превръща богослужението в един от най-мащабните моменти от четиридневната визита на понтифика във Франция.

Лъв XIV пристигна в Париж на 25 септември. В първия ден от посещението си той се срещна с френските власти и дипломатическия корпус, посети централата на ЮНЕСКО, катедралата „Нотр Дам" и участва в молитвено бдение с десетки хиляди млади хора на „Стад дьо Франс".

Това е и първата папска визита в Париж и Лурд от години. Папа Франциск посещава Франция три пъти по време на понтификата си, но нито веднъж не отива в двата града. Преди Лъв XIV последните действащи папи, посетили и Париж, и Лурд, са Йоан Павел II и Бенедикт XVI.

Мотото на сегашното пътуване е „За да има живот светът". Още при пристигането си Лъв XIV заяви, че основното послание, което носи във Франция, е мирът, като призова страната да продължи да бъде активен защитник на диалога и многостранното сътрудничество в Европа.

След Париж папата ще посети Лурд, където ще се помоли пред пещерата Масабиел - мястото, където според католическата традиция Дева Мария се явява на Бернадет Субиру през 1858 г. В програмата му са включени още срещи с болни, френските епископи и представители на различни религиозни общности.