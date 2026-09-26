Тръмп се пошегува с „Тръмпския проток", след като отказа примирие с Иран

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува с Иран, като публикува изображение на „Тръмпския проток".

Това стана малко след като той отхвърли предложение за седемдневно прекратяване на огъня. Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очаква бомбардировките срещу Иран да продължат и след междинните избори през ноември, съобщава „Дейли Мейл".

Тръмп е отхвърлил предложение, което включвало Иран да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови ядрените преговори, съобщава „Уолстрийт джърнъл".

Съобщава се, че Тръмп е скептичен, че Техеран ще отговори на исканията на САЩ въпреки продължаващите преговори чрез регионалните посредници.

Предложението на Иран призова САЩ да вдигнат военноморската си блокада, да размразят някои ирански активи и да облекчат санкциите върху иранския износ на петрол в замяна на повторно отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на ядрените преговори, според Journal.

САЩ са заявили пред Иран и посредници, че Тръмп не възнамерява да вдигне морската блокада, съобщи изданието.

Около половин час след появата на информацията Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social снимка с надпис „Trump Strait" („Тръмпски проток"), напомняща за начина, по който той използва президентските си правомощия, за да преименува Мексиканския залив на „Залива на Америка" и езерото Мичиган на „Езеро Америка".

В замяна САЩ е трябвало да отменят блокадата на иранските пристанища, която оказва натиск върху икономиката на страната. Според публикацията Тръмп няма намерение да прекратява морската блокада.

Тръмп е скептичен, че Иран ще изпълни неговите искания, а според „Уолстрийт джърнъл" е заявил пред свои сътрудници, че нова военна кампания срещу Иран вероятно ще бъде предприета след междинните избори.

Засега не е ясно какъв ще бъде характерът на евентуалните нови удари. Според изданието при планирането им се взема предвид намаляващият запас от боеприпаси на САЩ след продължилите месеци военни действия в Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че първоначалните стъпки по предложението биха отнели около четири-пет дни, съобщава Асошиейтед прес.

Във вторник Тръмп отправи предупреждение към Иран от трибуната на Общото събрание на ООН, заявявайки, че може да „унищожи напълно" страната, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната.

Преди началото на войната около една пета от търгувания в света петрол е преминавал всеки ден през Ормузкия проток – тесен морски път между Персийския залив и Оманския залив.

Арагчи заяви, че постигането на споразумение „би било много по-добре, ако стане преди междинните избори".

„Но това зависи от американската администрация", допълни той. „Ние не бързаме."

Според предложението Ормузкият проток трябва да бъде отворен на шестия ден, а в последния, седми ден, да бъдат възобновени преговорите със САЩ.

Във вторник Тръмп заяви, че според него споразумение ще бъде постигнато „веднага след изборите, защото няма смисъл те да не го направят".

„Те чакат да видят как ще се представя на междинните избори", каза Тръмп. „Това, което не разбират, е, че аз не се кандидатирам."

Прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток в резултат на войната доведоха до повишаване на цените на суровия петрол на световните пазари.

Това от своя страна направи бензина по-скъп за потребителите в САЩ и се превърна в една от темите в политическия дебат преди междинните избори.

По време на речта си пред Общото събрание на ООН Тръмп заяви също, че пред него стои „голямо решение" относно бъдещето на Иран.

„Ще бъде ли постигнато споразумение с Иран, което да му позволи да се възстанови и да изгради държава, много по-силна, отколкото е била някога? Може би една от най-великите в Близкия изток или дори в света?", каза Тръмп.

„Или да унищожа Ислямската република и да го направя бързо, без никога да им давам възможност отново да убиват и разрушават хора и държави?", добави той.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ няма да „бързат със сделка, защото времето е на наша страна".

„И двете страни трябва да отделят необходимото време и да постигнат правилното решение. Не може да има грешки!", написа той в Truth Social през май.

Войната в Иран продължава от 28 февруари, когато съвместни американски и израелски удари доведоха до смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.