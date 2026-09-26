Британец спечели джакпота от лотарията и стана по-богат от Хари Кейн

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Късметлия от Великобритания спечели джакпота от 111 милиона паунда от лотарията EuroMillions в петък вечерта. Сумата е достатъчна, за да го направи по-богат от английския футболен капитан Хари Кейн, чието състояние се оценява на около 110 милиона паунда, съобщава "Дейли мейл".

Печелившият билет е бил един от близо 2,8 милиона, с които британци са участвали в транснационалната лотария. Тя обединява участници от седем европейски държави.

Щастливецът е познал числата 11, 12, 15, 38 и 49, както и двете допълнителни числа – 10 и 12. Така той печели около 130 милиона евро, или 111 милиона паунда.

Джакпотът е нараснал значително, след като три дни по-рано никой не е познал печелившата комбинация. Тогава наградата е била около 37,6 милиона евро.

Победителят има 180 дни, за да потърси наградата си. Той може да избере дали да запази самоличността си в тайна или публично да разкаже историята си.

Това е третият джакпот на EuroMillions, спечелен от британец от началото на годината.

След голямата печалба джакпотът ще бъде върнат на около 14 милиона паунда за следващото теглене във вторник.

Специалните тегления Superdraw се провеждат само няколко пъти годишно. При последното, през февруари, джакпотът достигна 181 милиона паунда, преди да бъде спечелен от участник от Великобритания.

Анди Картър от лотарийния оператор Allwyn определи последната печалба като „фантастична новина".

„Един щастлив притежател на билет спечели променящия живота джакпот от 111 милиона паунда. Проверете билетите си и се свържете с нас, ако смятате, че може да сте тазвечерният победител", заяви Картър.