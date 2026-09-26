Откриха ли Ноевия ковчег? (Видео)

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Нова експедиция в Източна Турция отново разпали интереса към една от най-старите загадки, свързани с библейската история. Учени и изследователи проучват формацията Дурупинар край планината Арарат, която от десетилетия е смятана от някои за възможното място, където се намират останките на Ноевия ковчег.

Изследователи, проучващи 157-метровата формация Дурупинар в Източна Турция, публикуваха видео, което представиха като първи кадри от вътрешността на структурата, смятана от някои за възможно място на Ноевия ковчег.

Кадрите бяха споделени в социалната мрежа X, където екипът ги определи като „кадри от вътрешността на Ноевия ковчег". Според изследователите формацията, известна като Дурупинар, може да е свързана с описания в Библията Ноев ковчег.

Досега обаче няма научно потвърждение, че структурата представлява останки от библейския плавателен съд. Проучванията на мястото продължават, а учените подчертават необходимостта от допълнителни геоложки и археологически анализи, преди да могат да бъдат направени категорични заключения.

Публикуването на видеото отново привлече внимание към формацията в източната част на Турция, която от години е обект на спорове между изследователи, археолози и привърженици на теорията за историческото съществуване на Ноевия ковчег.

Международната група от археолози, геолози и специалисти по почвите обяви в сряда, че е започнала да събира сондажни проби от формацията Дурупинар, която привлича хора, надяващи се да открият Ноевия ковчег, откакто очертанията ѝ са идентифицирани през 1959 г.

Първоначалните радарни данни не показват „прост хомогенен профил от скална маса", заяви Андрю Джоунс, основател на организацията Noah's Ark Scans. Неговата базирана в САЩ група работи съвместно с Bakhtar Research and Engineering LLC, чийто учен д-р Хосров Бахтар е ръководил радарното изследване. По-широкото проучване се ръководи от археолога Дженкер Атила от университета „Сивас Джумхуриет".

Впоследствие от Noah's Ark Scans публикуваха кадри от своя подземен дрон Gopher - „робот, създаден да отива там, където човек не може", оборудван с камера с висока резолюция.

От екипа посочват, че видеото потвърждава това, което предишните сканирания са загатнали - че вътре в структурата няма скала или основна скална основа. Това твърдение все още не е независимо потвърдено.

Формацията Дурупинар се намира южно от планината Арарат в Източна Турция - регион, споменат в библейския разказ за Ковчега. В книгата Битие (8:4) се казва, че с оттеглянето на водите от потопа „ковчегът се спря на Араратските планини".

Очертанията ѝ, напомнящи на корпус на кораб, са я превърнали във фокус за търсачите на плавателния съд, включително за Джоунс, който заявява: „Вярваме, че формацията Дурупинар е останка от Ноевия ковчег и точно затова искаме да я подложим на възможно най-строгите научни тестове".

Тази идея отдавна е обект на дебати. В проучване от 1996 г. геологът Лорънс Колинс и изследователят Дейвид Фасолд стигат до извода, че Дурупинар е „напълно естествена скална формация", определяйки теорията, че съдържа останки от ковчега, като „неистинска".

„В продължение на десетилетия скептиците имаха един прост отговор за формацията Дурупинар: тя е просто монолитен блок от естествена скала", заявяват от Noah's Ark Scans в сряда.

„Мисията беше директна: да се подложи на изпитание обяснението за „монолитната скала". Дали формацията е една хомогенна маса от естествен камък? Съдържа ли вътрешни структури? Къде се намира истинската скална основа под нея и как продължава тя през съседната долина?", заявяват от Noah's Ark Scans.

Екипът се надява, че пробите, събрани под повърхността, ще помогнат да се предоставят доказателства за това дали структурата е естествена или е изградена от хора.

В сряда Джоунс съобщи, че екипът е извлякъл проби от дълбочина от около 18 метра.

„Досега извлякохме слоеве от богат органичен материал, за който вярваме, че може да са разградените останки от горното ниво на Ковчега", заяви той.

„В дупките, пробити вътре във формацията, досега не са установени скална основа или монолитен варовик. Настоящите констатации оспорват твърденията, че това е просто естествена форма от варовик или скала", заяви той.

Важно е да се отбележи, че това описание се базира на предварителните наблюдения на екипа, а пробите все още се нуждаят от лабораторен анализ. В близките седмици се очаква по-подробен доклад.

„Това е голям пробив във възможностите ни да изследваме какво се крие под този забележителен обект", каза Джоунс и допълва: „В момента събираме физически проби за лабораторен анализ, като за следващата година са планирани още теренни проучвания. Този първи сезон на нашия международен екип отвори изцяло нова страница в изследването на Ноевия ковчег."