Задържаните за палеж българи в Мюнхен са част от мрежата на ГРУ

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Българите, арестувани в Мюнхен, са от мрежа на руското ГРУ (Главно разузнавателно управление), съобщава "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

На 3 септември германската полиция задържа 28-годишна жена и 38-годишен мъж. Двамата се оказаха българи.

През нощта те хвърлили две бутилки с коктейли "Молотов" от автомобил към строителна площадка пред централата на технологичната компания Rohde & Schwarz, която изпълнява и големи военни поръчки, включително и за дронове за украинската армия. Пожарът от първата бутилка е бил потушен бързо, а втората не се е възпламенила.

Разследването свързва същата група и с подготвян палеж на завод на Skyeton край словашкия град Прешов, който произвежда разузнавателни дронове за Украйна. Планът е бил осуетен от словашките власти. На 25 август в Словакия са задържани латвийски и украински гражданин, а друг латвийски гражданин е арестуван в Хамбург.

Германските разследващи свързват не само нападението в Мюнхен, но и опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале от 4 август с руското военно разузнаване ГРУ. Те смятат, че операциите са координирани от подразделение на ГРУ, известно като Служба за специални дейности.

Според източниците на "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" въпросната служба е изградила логистична мрежа в различни европейски държави. Групата, свързана с инцидента в Лайпциг, е била ръководена от кадровия офицер на ГРУ Денис Смолянинов.

Според информацията на FAZ руските служби са започнали активно да набират оперативни изпълнители чрез Telegram, след като редица руски разузнавачи, работещи под дипломатическо прикритие, са били експулсирани от европейски държави заради различни дейности, свързвани с руските служби. На наетите лица е било плащано в криптовалута.

Медията съобщава още, че дронът, използван при инцидента в Лайпциг, е бил скрит в подземен тайник.

На 24 септември френският президент Еманюел Макрон заяви в интервю за TF1 и France 2, че Франция също може да се сблъска със саботаж, подобен на случая в Лайпциг.

По-рано испанският вестник „Ел Мундо" съобщи, че американското разузнаване наскоро е предупредило европейски правителства за възможна руска атака с дронове срещу Испания, Франция или Италия.

Разследванията в Германия и Словакия са част от по-широка серия от случаи, при които европейските власти проверяват предполагаеми руски операции, насочени към нарушаване на военните доставки за Украйна и оказване на натиск върху европейските държави да ограничат подкрепата си за Киев.