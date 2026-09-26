Белият дом отряза CNN от достъп до Тръмп въпреки съдебно решение, че няма право

Белият дом отново ограничи достъпа на CNN до президента Доналд Тръмп, този път като не допусна телевизията да участва в планирано негово пътуване.

Новината идва само ден след като екипът за споделено телевизионно отразяване на Белия дом възобнови работа след съдебно решение в полза на няколко водещи американски медии.

CNN трябваше да бъде част от журналистическия пул, който придружава президента, но в програмата, разпространена от Белия дом, телевизията не е включена. Така спорът между администрацията на Тръмп и част от големите американски медии продължава въпреки съдебното решение, с което достъпът на журналисти от CNN, MS NOW и Politico беше временно възстановен.

Конфликтът започна, след като Тръмп отне акредитациите на журналисти от трите медии и ги обвини, че разпространяват „измислици и лъжи". Федерален съдия по-късно прие, че забраната вероятно противоречи на Конституцията и разпореди достъпът им да бъде върнат за 14 дни, докато делото продължава.

Случаят предизвика реакция и сред останалите големи телевизии. Когато CNN беше извадена от пула, други оператори отказаха да участват в знак на солидарност. На 25 септември общият екип за видеоотразяване все пак поднови работа, но новото решение на Белия дом за конкретното пътуване показва, че спорът далеч не е приключил.

Напрежението между Тръмп и CNN отдавна е високо. Президентът от години обвинява телевизията в пристрастно отношение, а само преди дни се обърна към журналистката Кейтлан Колинс в централата на ООН с думите „Нямате място тук".