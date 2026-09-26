Украйна порази голяма рафинерия в Южна Русия, скача недостигът на петрол в Европа

През нощта Украйна е ударила Илската петролна рафинерия в Краснодарския край на Русия. При атаката са загинали трима души, а други двама са били ранени, съобщи БТА.

По данни на местните власти след удара в района на рафинерията е избухнал пожар. Жители наоколо са съобщили за серия от експлозии и за задействане на руските системи за противовъздушна отбрана.

Илската рафинерия е един от важните петролопреработвателни комплекси в Южна Русия. Капацитетът ѝ е около 6,6 млн. тона петрол годишно, а предприятието разполага с шест основни преработвателни инсталации. Част от продукцията му се използва и за снабдяване на руските въоръжени сили. Суровият петрол постъпва по тръбопроводната система на „Транснефт".

Ударът е част от продължаващата украинска кампания срещу руски енергийни и военнопромишлени обекти. През последните месеци Киев засили атаките срещу нефтопреработвателни предприятия, складове и логистични центрове с аргумента, че те осигуряват приходи и гориво за руската армия.

Само преди дни украинските сили поразиха и Московската петролна рафинерия „Газпромнефт-Москва", където избухна голям пожар и бяха засегнати три инсталации. Заводът е с капацитет около 12 млн. тона суров петрол годишно и се намира само на около 15 км от Кремъл.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че през изминалата нощ над различни райони на страната са били свалени общо 645 украински дрона.

Украйна пък съобщава и за удари по други обекти - в Уляновск е бил атакуван завод, свързан с производството на управляеми авиационни ракети, а в Тулска и Воронежка област са били поразени предприятия, където се произвежда ракетно гориво.

Ударите по руската петролна инфраструктура вече имат и по-широк икономически ефект. Русия понижи прогнозата си за производството на петрол през 2026 г. до най-ниското ниво за последните 17 години и ревизира надолу очакванията си за износа на горива.

А само преди дни се появи информация, че Доналд Тръмп е поискал от Володимир Зеленски да ограничи ударите по руските рафинерии заради опасенията, че те допълнително вдигат цената и недостига на дизел на международните пазари.