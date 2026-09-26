Мицкоски пред ООН: Пътят към ЕС не трябва да зависи от двустранни спорове

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред Общото събрание на ООН, че европейската интеграция на страната му трябва да се основава на изпълнението на конкретни критерии и реформи, а не да бъде поставяна в зависимост от двустранни спорове, съобщи БТА.

В изказването си Мицкоски отново постави акцент върху дългия път на Северна Македония към членство в Европейския съюз и върху необходимостта процесът на разширяване да остане предвидим и основан на собствените заслуги на страните кандидатки.

Тази теза не е нова за правителството в Скопие. През последните месеци македонските власти неколкократно настояваха, че двустранните въпроси не трябва да се превръщат в допълнително условие за напредък към ЕС. Подобна позиция беше изразявана и от президента Гордана Силяновска-Давкова.

От българска страна позицията е различна. София поддържа, че европейският път на Северна Македония не е двустранен спор, а е обвързан с вече договорената европейска рамка и с изпълнение на поети ангажименти. Българското правителство също подчертава, че разширяването трябва да бъде основано на собствените заслуги и на спазването на утвърдената методология на ЕС.

Един от ключовите нерешени въпроси остава вписването на българите в конституцията на Северна Македония. Това е част от условията, свързани с напредъка на Скопие в преговорния процес с ЕС.

Самият Мицкоски заяви по-рано този месец, че е готов да обсъжда с България въпросите, свързани с малцинствата, но при участие на европейските институции.

В Брюксел официалната линия остава, че разширяването трябва да се води според изпълнението на конкретните критерии от всяка страна кандидатка, като едновременно с това се спазват договорените ангажименти и решенията на ЕС.

Така речта на Мицкоски пред ООН продължава същата линия, която Скопие следва от месеци - настояване процесът на присъединяване да бъде представян като въпрос на реформи и заслуги, докато София поставя акцент върху изпълнението на вече договорените условия в европейската рамка.