Министър Ефремова пред ООН: България ще развива социалните предприятия чрез иновации

България ще насърчава социалните иновации наред със създаването на нови социални предприятия. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при обсъждане на доклад за социалната и солидарна икономика в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от министерството.

Ефремова посочи, че предстои да бъде създаден Център за компетентности в областта на социалните иновации. След края на европейското финансиране дейността му би могла да продължи със средства от държавния бюджет или от местната власт.

Според министъра социалните предприятия се нуждаят както от финансови стимули, така и от помощ за осъществяване на проекти и връзки с бизнеса. В страната вече работят шест центъра за тяхната подкрепа. Ефремова призова и за нормативна уредба, в чието изработване да участват неправителствени организации и социални предприемачи.

България се е присъединила към международна група за насърчаване на социалната икономика, която ще даде възможност за обмен на опит и добри практики, допълни министърът, цитирана от БТА.