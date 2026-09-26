ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънце в по-голямата част от страната в неделя

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23628593 www.24chasa.bg

Министър Ефремова пред ООН: България ще развива социалните предприятия чрез иновации

1180
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Наталия Ефремова

България ще насърчава социалните иновации наред със създаването на нови социални предприятия. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при обсъждане на доклад за социалната и солидарна икономика в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от министерството.

Ефремова посочи, че предстои да бъде създаден Център за компетентности в областта на социалните иновации. След края на европейското финансиране дейността му би могла да продължи със средства от държавния бюджет или от местната власт.

Според министъра социалните предприятия се нуждаят както от финансови стимули, така и от помощ за осъществяване на проекти и връзки с бизнеса. В страната вече работят шест центъра за тяхната подкрепа. Ефремова призова и за нормативна уредба, в чието изработване да участват неправителствени организации и социални предприемачи.

България се е присъединила към международна група за насърчаване на социалната икономика, която ще даде възможност за обмен на опит и добри практики, допълни министърът, цитирана от БТА.

Наталия Ефремова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино