Шон Стейн пред КМГ: Стабилността на отношенията между САЩ и Китай е от полза не само за двете страни, но и за света

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По повод държавното посещение на председателя Си Дзинпин в САЩ интервю за Китайската медийна група даде Шон Стейн, председател на Съвета на САЩ за търговия с Китай, съобщи Китайската медийна група.

При посещението си в Китай начело на делегация от американски фирми той заяви: „Ако попитате бизнеса какво иска, отговорът е стабилност. Надяваме се Китай и САЩ да засилят взаимното доверие и комуникацията."

„Изграждането на конструктивни и стабилни стратегически отношения изисква усилия. Ние трябва да дадем своя принос, за да подпомогнем развитието на двустранните отношения в правилната посока."

Стейн също така подчерта, че стабилността на отношенията между САЩ и Китай е от полза не само за двете страни, но и „носи предвидимост на света."