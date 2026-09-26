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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23628639 www.24chasa.bg

Шон Стейн пред КМГ: Стабилността на отношенията между САЩ и Китай е от полза не само за двете страни, но и за света

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

По повод държавното посещение на председателя Си Дзинпин в САЩ интервю за Китайската медийна група даде Шон Стейн, председател на Съвета на САЩ за търговия с Китай, съобщи Китайската медийна група.

При посещението си в Китай начело на делегация от американски фирми той заяви: „Ако попитате бизнеса какво иска, отговорът е стабилност. Надяваме се Китай и САЩ да засилят взаимното доверие и комуникацията."

„Изграждането на конструктивни и стабилни стратегически отношения изисква усилия. Ние трябва да дадем своя принос, за да подпомогнем развитието на двустранните отношения в правилната посока."

Стейн също така подчерта, че стабилността на отношенията между САЩ и Китай е от полза не само за двете страни, но и „носи предвидимост на света."

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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