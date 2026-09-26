ООН е готова да задълбочи допълнително сътрудничеството с Китай, обяви Антониу Гутериш, цитиран от КМГ

На 25 септември в Ню Йорк, в рамките на сесията на Общото събрание на ООН, китайският зам.-председател Хан Джън се срещна с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш. Той присъства и на организирания от китайската страна диалог на високо равнище по повод 5-ата годишнина от Инициативата за глобално развитие, съобщи Китайската медийна група.

По време на срещата с Гутериш Хан Джън заяви, че в момента международната обстановка е изпълнена с нестабилност и промени, а международната система, в центъра на която е ООН, е изправена пред множество предизвикателства. Тази година се навършват 55 години от възстановяването на законното място на Китай в ООН. За този период страната последователно отстоява истинския мултилатерализъм и подкрепя водещата роля на ООН в международните дела. Занапред Китай ще продължи да изпълнява ролята си на отговорна голяма държава, активно ще насърчава съгласуването на своите концепции и инициативи с дневния ред на организацията и чрез новите постижения на китайската модернизация ще предоставя нови възможности за развитието на света.

Гутериш благодари на Китай за неговата твърда и силна подкрепа за делото на ООН. Той заяви, че китайската страна играе ключова роля в напредъка по важни приоритети на ООН и има съществен принос за глобалното развитие. ООН е готова да задълбочи допълнително сътрудничеството с Китай и да защитава общите интереси на международната общност.

По време на диалога на високо равнище по повод 5-ата годишнина от Инициативата за глобално развитие Хан Джън заяви, че председателят Си Дзинпин специално е изпратил поздравително послание, което напълно показва голямото значение, което той отдава на настоящото събитие. През изминалите пет години, под личното ръководство и насърчаване на председателя Си Дзинпин, инициативата се превърна от китайска концепция и предложение в международни съвместни действия, като допринася с китайски решения и китайски сили за изпълнението на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Китай е готов, заедно с всички страни, да работи за задълбочаването и практическото прилагане на инициативата, с което плодовете на развитието да достигат до народите на всички държави и да бъде направен по-голям принос за изграждането на общност на споделена съдба на човечеството.

Хан Джън се срещна и с председателя на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН Халилур Рахман. Китайският зам.-председател заяви, че Китай подкрепя поставянето на устойчивото развитие като основен приоритет в работата на настоящата сесия на Общото събрание и отговарянето на очакванията на народите по света чрез приобщаващи резултати от развитието.