КМГ: Китай и САЩ постигнаха консенсус по осем конкретни резултата

От 23 до 25 септември председателят на Китай Си Дзинпин беше на държавно посещение в САЩ, обяви Китайската медийна група. По време на визитата държавните глави на двете страни проведоха задълбочен обмен на мнения относно развитието на конструктивни и стабилни стратегически отношения между Китай и САЩ, както и по редица важни международни и регионални въпроси. Те постигнаха консенсус по осем конкретни резултата.

Двете страни се договориха да изграждат „конструктивни и стабилни стратегически отношения между Китай и САЩ, основани на уважение, справедливост и взаимност". Те активно ще подкрепят успешното провеждане на неформалната среща на лидерите на АТИС и срещата на върха на Г-20. Държавните глави стигнаха до разбирателство по въпроса, че Иран трябва да изпълнява ангажимента си да не разработва ядрени оръжия и никоя държава или организация да не налага такси за преминаване през международни водни пътища. Те също така припомниха, че Китай и САЩ са били съюзници по време на Втората световна война

В разговорите си Си Дзинпин и Тръмп също така отчетоха положителната роля на механизма за икономически и търговски консултации и резултатите от работата на съответните екипи на двете страни. Сред тях са създаването и развитието на механизми като Съвета по търговията, договореността за реципрочно намаляване на митата с „30 млрд. долара", както и отлагането на изпълнението на договореностите, постигнати по време на икономическите и търговските консултации в Куала Лумпур. Двамата държавни глави дадоха указания за прилагането на тези договорености. В областта на борбата с наркотиците сътрудничеството между правоохранителните органи на Китай и САЩ е постигнало видими резултати.

Двете страни се договориха също да създадат диалог по въпросите на изкуствения интелект, в рамките на който да обменят мнения за свързаните с него рискове и ползи. Следващият кръг на диалога ще се проведе през ноември тази година. Освен това ще бъде създаден канал за комуникация при инциденти, свързани с изкуствения интелект.

Американската страна приветства и пристигането в САЩ на двойката гигантски панди, предоставени от Китай на зоопарка в Атланта под наем.

Освен това въоръжените сили на Китай и САЩ се договориха в най-кратки срокове да подпишат меморандум за разбирателство за укрепване на комуникацията при кризи и предотвратяването им, както и да продължат сътрудничеството по издирването на останките на изчезнали военнослужещи от американската армия в Китай.