ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бил Гейтс: Изкуственият интелект е достатъчно моще...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23628716 www.24chasa.bg

Втора жертва след взрива в центъра на Атина, издирват още четирима

Бойка Атанасова, Атина

3872
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Екипи за спешна помощ издирват оцелели сред отломките на сграда, която се е срутила частично след експлозия в квартал „Плака“ в центъра на Атина. СНИМКА: РОЙТЕРС

Второ тяло е открито в събота сутринта под развалините на сградата, рухнала след мощния взрив в атинския квартал Плака.

Първата жертва е намерена през нощта. Тя е американска туристка, отседнала в апартамент за краткосрочно настаняване на първия етаж.

Спасителните екипи продължават да издирват още четирима души. В апартамента са пребивавали две двойки от САЩ, а на втория етаж са живеели възрастен британец и съпругата му. Властите не са успели да се свържат с тях.

На място работят 30 пожарникари, три спасителни кучета и екипи със специализирана техника за откриване на хора под отломките. Разчистването напредва бавно, тъй като спасителите проверяват всяка част от рухналата сграда за евентуално оцелели.

Експлозията избухна малко след 7:30 ч. в петък на улица „Лисикратус". Ударната вълна повреди съседни сгради и паркирани автомобили. Две жени бяха изведени от съседна сграда и откарани в болница, а още един човек е пострадал леко.

Причината за взрива се разследва.

Екипи за спешна помощ издирват оцелели сред отломките на сграда, която се е срутила частично след експлозия в квартал „Плака“ в центъра на Атина. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино