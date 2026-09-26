Папа Лъв XIV при мигранти в Париж: Никой не трябва да бъде изоставян

Папа Лъв XIV посети центъра за социална помощ и интеграция Maison Bakhita в Париж - място, което работи с мигранти, бежанци и хора в крайна нужда, съобщава БТА.

Центърът се намира в 18-и район на френската столица и е създаден от Парижката архиепископия. Там се предлагат социална подкрепа, помощ при интеграцията, езиково обучение и съдействие на хора, които често пристигат във Франция без стабилен статут, работа или жилище.

По време на посещението си папата се срещна с мигранти и хора, които работят ежедневно с тях. Лъв XIV призова обществото да не гледа на най-уязвимите само като на получатели на помощ, а като на хора, които също имат какво да дадат. Посланието му беше, че човешкото достойнство не зависи от произход, финансово положение или правен статут.

Посещението не е случайно включено в програмата му. То идва ден преди Световния ден на мигрантите и бежанците, който Католическата църква отбелязва на 27 септември. Тази година папата поставя особен акцент върху децата мигранти и бежанци, които определя като най-уязвимата група сред хората, принудени да напускат домовете си заради войни, бедност, насилие и природни бедствия.

Темата за миграцията е един от важните акценти в първото му голямо посещение във Франция. Още при срещата си с френските власти Лъв XIV говори за страна, чието общество е оформено и обогатено от хора с различен произход.

Франция е една от държавите в Европа, в които миграцията остава сред най-спорните политически теми. Дебатите за убежището, нелегалната миграция, интеграцията и сигурността от години разделят обществото, а последователни правителства затягат част от правилата за пребиваване и депортиране.

Именно на този фон посещението на папата в Maison Bakhita носи силно символично послание - още в началото на втория ден от визитата си той избра да се срещне не с политически лидери, а с хора, които са сред най-уязвимите в обществото.

След срещата папата продължава програмата си в Париж. По-късно днес той трябва да отслужи голяма литургия на площад „Конкорд", за която са се регистрирали около 600 000 души, а вечерта ще отпътува за Лурд.