Нидерландия разширява „градовете на дъгата" - повече общини ще получават пари за сигурността на ЛГБТИ хората

Нидерландското правителство планира да разшири програмата „Градове на дъгата", по която общините получават държавно финансиране за мерки, свързани със сигурността, приемането и равнопоставеността на ЛГБТИ хората, съобщи БТА.

Програмата ще продължи и след края на 2026 г., като кабинетът предвижда повече средства за участващите общини и възможност към нея да се присъединят нови градове. Според обявената политика тя трябва да действа поне до 2029 г.

В момента в „Градове на дъгата" участват 56 нидерландски общини. Те работят по местни програми за намаляване на дискриминацията и насилието, подобряване на сигурността на обществени места и повишаване на приемането на ЛГБТИ хората в училищата, на работното място, в спорта и в ежедневието.

До момента държавата отделя около 1,2 млн. евро годишно за програмата. Средствата се разпределят между общините, които сами решават какви конкретни мерки да финансират според местните проблеми.

Решението за разширяването идва след оценка на програмата за периода 2023 - 2026 г. Анализът показва, че участващите общини по-често разработват собствени политики, работят по-тясно с местни организации и прилагат повече конкретни мерки в сравнение с общини извън програмата. В същото време авторите на оценката отбелязват, че все още е трудно да се измери доколко тези действия реално променят усещането за сигурност и общественото приемане.

Нидерландските власти аргументират продължаването на програмата и с данните за дискриминация и насилие. Правителството посочва, че ЛГБТИ хората продължават да се сблъскват с тормоз на обществени места и че местните власти имат ключова роля за превенцията и за насърчаването на подаването на сигнали. Government.nl

Паралелно с „Градове на дъгата" кабинетът продължава и програмата „Безопасни градове", насочена основно към сигурността на жените и момичетата на обществени места и борбата със сексуалния тормоз и насилието. Двете инициативи са част от по-широката политика на Нидерландия за равнопоставеност и обществена сигурност.

Нидерландия има дългогодишна политика в тази посока - през 2001 г. тя стана първата държава в света, която въведе еднополовите бракове. Сега правителството поставя по-голям акцент не толкова върху законовото равенство, колкото върху сигурността и приемането на хората в ежедневието.