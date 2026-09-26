Либия спря част от рафинерията в Зауия заради блокиран петролопровод

Либийската Национална петролна корпорация спря една от преработвателните мощности в рафинерията в Зауия, след като ключов петролопровод остана блокиран, съобщи БТА.

Причината е продължаващото затваряне на клапан по петролопровода, който пренася суров петрол от находището Аш Шарара към Зауия. Блокадата започна по-рано тази седмица и вече доведе до сериозно ограничаване на добива и транспорта на петрол.

Националната петролна корпорация още преди дни предупреди, че ако клапанът остане затворен, последствията няма да се ограничат само до находището. Компанията посочи, че рафинерията в Зауия също е застрашена от спиране на работа и че това може да увеличи необходимостта Либия да внася горива от чужбина.

Зауия се намира на около 45 км западно от Триполи и е един от ключовите центрове в либийската петролна инфраструктура. Рафинерията там е важна както за вътрешния пазар, така и за износа на суров петрол и петролни продукти.

Аш Шарара пък е едно от най-големите нефтени находища в Либия и всяко продължително прекъсване на работата му директно намалява приходите на държавата от петрол. Това е особено чувствително в момент, когато световните цени остават високи, а пазарът вече е напрегнат от проблеми с доставките от Близкия изток и Русия.

Сегашното спиране е пореден пример колко уязвима остава либийската петролна индустрия. От години въоръжени групировки и местни формирования използват блокади на нефтени находища, петролопроводи и терминали като средство за политически и икономически натиск.

Либия разполага с най-големите доказани петролни запаси в Африка, но производството ѝ остава силно зависимо от вътрешната сигурност. След свалянето и смъртта на Муамар Кадафи през 2011 г. страната премина през продължителна политическа фрагментация, а контролът върху петролната инфраструктура неведнъж се превръща в част от конфликта между различни въоръжени и политически центрове.

Засега няма яснота колко дълго ще остане блокиран петролопроводът и кога спряната мощност в Зауия ще може да възстанови работа.