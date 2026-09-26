Саботаж по релсите в Германия: повредени и откраднати кабели блокираха влакове

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Умишлено повредени и откраднати железопътни кабели предизвикаха сериозни нарушения в движението на влаковете в Северна Германия, съобщи БТА.

Проблемите са засегнали железопътната инфраструктура в района, като заради повредените кабели част от влаковете са били отменени, а други са се движили със закъснение. Германските власти разследват случая като умишлена намеса.

Подобни инциденти са особено чувствителни за Германия, защото железопътната мрежа вече неведнъж е ставала обект на саботажи, кражби на кабели и посегателства върху комуникационната инфраструктура.

През октомври 2022 г. например умишлено прекъсване на комуникационни кабели блокира движението на влаковете в големи части от Северна Германия за няколко часа. Тогава бяха засегнати Долна Саксония, Шлезвиг-Холщайн, Бремен и Хамбург, а нарушенията се отразиха и на международните връзки с Дания и Нидерландия.

През последните месеци германските власти все по-често предупреждават и за риск от саботаж срещу критична инфраструктура. Германското контраразузнаване отчита засилена активност, свързана с шпионаж и възможни хибридни действия, а транспортната и енергийната инфраструктура са сред най-чувствителните обекти.

На този етап няма официална информация кой стои зад повреждането и кражбата на кабелите, нито дали случаят е свързан с по-широка организирана акция.

Германската полиция продължава разследването, а железопътните оператори работят по възстановяване на нормалното движение.