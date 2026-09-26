TikTok склони да плати поне 100 млн. долара на Алабама след обвинения, че пристрастява деца

TikTok и китайската компания майка ByteDance постигнаха извънсъдебно споразумение с щата Алабама по дело, в което платформата беше обвинена, че умишлено е проектирала услугата си така, че да задържа децата възможно най-дълго пред екрана и да ги прави зависими, съобщи БТА.

По силата на договореното TikTok ще плати най-малко 100 млн. долара и ще въведе допълнителни ограничения за непълнолетните потребители в щата. Сред тях са по-строги лимити за използване на приложението и засилени мерки за проверка на възрастта.

Сделката е важна, защото това е първото споразумение на TikTok с американски щат по вълната от дела, в които социалната мрежа е обвинявана, че е нанесла вреди на психичното здраве на деца и тийнейджъри. Алабама твърдеше, че компанията е подвеждала потребителите за безопасността на платформата и е използвала функции, които насърчават компулсивното скролване.

Обвиненията срещу TikTok са сходни с тези, които американски щати отправят и към други големи социални платформи - че алгоритмите, известията, безкрайното превъртане и персонализираното съдържание са проектирани така, че да задържат вниманието възможно най-дълго, включително при непълнолетни.

Особено спорен остава въпросът доколко компаниите реално могат да установят възрастта на потребителите. Именно затова новото споразумение включва по-сериозни механизми за възрастова проверка и ограничения за профили на деца и тийнейджъри.

Случаят идва само дни след друг голям правен спор около TikTok в САЩ. Компанията и ByteDance договориха отделно споразумение за 400 млн. долара с американското Министерство на правосъдието по обвинения, че са събирали лични данни на деца под 13 години без необходимото родителско съгласие. Федерален съдия обаче даде знак, че може да отхвърли част от тази договорка.

Споразумението с Алабама не слага край на проблемите на TikTok. Компанията продължава да се защитава по сходни дела в други американски щати, а изходът от тях може да определи доколко социалните мрежи ще бъдат държани юридически отговорни за начина, по който алгоритмите им влияят върху непълнолетните.