Четири станаха жертвите на взрива в центъра на Атина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима души вече са загинали след мощния взрив и частичното срутване на двуетажна сграда в историческия квартал „Плака" в центъра на Атина. Други двама са ранени, съобщи БТА.

Инцидентът стана вчера сутринта малко след 7,30 часа на улица „Лисикратус", недалеч от Акропола. Първоначално властите съобщиха за трима пострадали и петима в неизвестност, докато спасителните екипи претърсваха развалините.

Сред издирваните бяха трима американски туристи, настанени в жилище за краткосрочен наем на първия етаж, както и възрастна двойка, която живее на втория.

Спасителната операция продължи часове с участието на специализирани екипи и обучени кучета. Районът остана отцепен заради опасността от нови срутвания, а газоснабдяването и електрозахранването бяха прекъснати превантивно.

Причината за експлозията все още не е окончателно установена. Първоначалните данни насочват към възможен проблем във вътрешната газова инсталация на сградата. От газоразпределителната компания заявиха, че не е установена повреда по централната мрежа в района.

Взривната вълна нанесе щети и по съседни сгради и магазини. Самата постройка е тежко разрушена и е обявена за негодна за използване.