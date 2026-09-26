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Четири станаха жертвите на взрива в центъра на Атина

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снимка: РОЙТЕРС

Четирима души вече са загинали след мощния взрив и частичното срутване на двуетажна сграда в историческия квартал „Плака" в центъра на Атина. Други двама са ранени, съобщи БТА.

Инцидентът стана вчера сутринта малко след 7,30 часа на улица „Лисикратус", недалеч от Акропола. Първоначално властите съобщиха за трима пострадали и петима в неизвестност, докато спасителните екипи претърсваха развалините. 

Сред издирваните бяха трима американски туристи, настанени в жилище за краткосрочен наем на първия етаж, както и възрастна двойка, която живее на втория. 

Спасителната операция продължи часове с участието на специализирани екипи и обучени кучета. Районът остана отцепен заради опасността от нови срутвания, а газоснабдяването и електрозахранването бяха прекъснати превантивно. 

Причината за експлозията все още не е окончателно установена. Първоначалните данни насочват към възможен проблем във вътрешната газова инсталация на сградата. От газоразпределителната компания заявиха, че не е установена повреда по централната мрежа в района. 

Взривната вълна нанесе щети и по съседни сгради и магазини. Самата постройка е тежко разрушена и е обявена за негодна за използване.

снимка: РОЙТЕРС

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