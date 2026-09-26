Бил Гейтс: Изкуственият интелект е достатъчно мощен, за да убие милиард души

Той е категоричен, че никога досега не е имало оръжие, толкова мощно като комбинацията от хора с лоши намерения и най-новите AI инструменти

Съоснователят на Microsoft и милиардер Бил Гейтс призова американските законодатели да въведат регулации за развитието на изкуствения интелект. Думите му идват седмици след като ръководителите на някои от най-големите AI компании в САЩ се съгласиха, че темпото на развитие на технологията трябва да бъде забавено.

„Никой не смята, че саморегулацията е достатъчна", заяви Гейтс пред NBC News.

На въпрос дали е необходимо във Вашингтон да бъде прието законодателство, Гейтс отговори категорично: „Абсолютно."

„Нужни са правоохранителните органи и политиците, които да се включат в обсъждането на това как трябва да изглеждат предпазните мерки и контролът. И това трябва да бъде задължително. Това ще създаде известна допълнителна тежест за индустрията, но няма да забави драстично нейната работа", каза той.

По-рано този месец ръководителите на Anthropic и OpenAI – две от най-големите компании за разработване на изкуствен интелект в САЩ – също заявиха, че надпреварата за създаване на все по-мощни AI системи трябва да бъде забавена.

Изказванията им дойдоха, след като бившият служител на Anthropic Джейкъб Коксън, който наскоро напусна компанията, публично заяви, че „нито една от двете компании не действа отговорно". По думите му те „се надпреварват директно към самоподобряващ се свръхинтелект и залагат живота ни на карта".

„Хората, които създават изкуствения интелект, искрено вярват, че той може да ни унищожи до края на десетилетието", добави Коксън в поредица от публикации и интервюта през същата седмица.

В интервюто си Гейтс не отхвърли възможността изкуственият интелект да представлява заплаха за човечеството в рамките на няколко години. Той обаче подчерта, че не бива да се пренебрегва и непосредственият риск от използването на технологията от злонамерени хора за причиняване на мащабни щети.

„AI със сигурност е достатъчно мощен, за да предизвика събития, които да доведат до смъртта на един милиард души. Макар да е доста трудно да се стигне до 100 процента вероятност, никога досега не е имало оръжие, толкова мощно като комбинацията от хора с лоши намерения и най-новите AI инструменти", заяви Гейтс.

В интервю по-рано този месец Коксън заяви, че на компаниите за изкуствен интелект трябва да бъде позволено сами да регулират дейността си.

„Смятам, че хората, които ръководят тези лаборатории, особено предвид последните им изявления, са напълно искрени. Те действително искат да забавят собственото си развитие", каза той.

Няколко седмици по-рано председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, републиканец от Луизиана, също бе гост на предаването. Той отказа да свика депутатите обратно във Вашингтон за приемане на законодателство, което да регулира темпото на развитие на изкуствения интелект, като заяви, че предпочита да се довери на самите AI компании.

„Трябва да поставим определени граници и мерки за безопасност, за да гарантираме, че изкуственият интелект няма да излезе извън контрол", каза Джонсън. Той добави, че макар ръководителите на водещите AI компании да са призовали за забавяне на темпото, те все още не са предложили конкретен път напред, който да включва федерално законодателство.

„Самите те все още нямат отговор към днешна дата. Затова не можем да се втурнем и да приемем нещо в Конгреса, което би могло да навреди на националната сигурност", заяви Джонсън.

В своето есе, в което призовава за забавяне на темпото на развитие на изкуствения интелект, главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей също настоя за международно и федерално сътрудничество.