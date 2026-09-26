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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23629134 www.24chasa.bg

Пожарът на ферибота край Миконос е частично овладян

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Горящият ферибот край Миконос СНИМКА: Авторът

Пожарът на товарния ферибот Blue Carrier 2 в района на гръцкия остров Миконос е частично овладян, след като екипите продължиха операцията по гасене през нощта.

Огънят избухна в петък сутринта в един от гаражите на плавателния съд. На борда имаше 29 души - 28 членове на екипажа и един шофьор на камион. Всички бяха евакуирани и откарани на остров Тинос, като няма пострадали, съобщи БТА.

Фериботът превозва 166 камиона и 29 леки автомобила. Именно наличието на толкова много превозни средства усложнява работата на противопожарните екипи, тъй като вътрешността на кораба остава силно нагрята.

В операцията участва спасителният влекач AIGAION PELAGOS, който може да подава около 2500 кубически метра вода на час. Основната задача на екипите е да охлаждат корпуса и вътрешните помещения, за да не се разпространи отново огънят. 

Корабът се намира северно от Миконос и източно от Андрос, а районът около него остава под наблюдение на гръцката брегова охрана.

Причината за пожара все още не е установена. Разследването ще започне след пълното овладяване на огъня и когато специалистите могат безопасно да се качат на борда.

Горящият ферибот край Миконос СНИМКА: Авторът

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