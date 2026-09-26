Шест са жертвите на взрива в центъра на Атина, четирима са американски туристи

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Шестима вече са загинали след експлозията и частичното срутване на сграда в централния атински квартал „Плака". Спасителните екипи откриха още две тела под развалините, съобщи БТА.

Издирвателната операция продължи цяла нощ. В ранните часове беше извадено тялото на жена, после спасителите откриха мъж, а по-късно - още две тела.

Властите съобщават, че са намерени и последните двама души, които се водеха в неизвестност.

Загиналите са четирима американски туристи, които са били настанени в апартамент за краткосрочен наем, и възрастна двойка, която живеела на втория етаж на сградата.

В издирвателната акция са участвали 30 пожарникари и три специално обучени кучета.

Районът остава опасен, тъй като при поне две от съседните сгради е установена конструктивна нестабилност.

Причината за експлозията все още не е окончателно установена. Една от основните версии е неизправност в газовата инсталация.

„24 часа" писа по-рано днес, че жертвите са четири, а двама души все още се издирват. Новата информация потвърждава, че и последните двама са открити мъртви.