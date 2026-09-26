ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин обеща на Вучич газ в личен телефонен разгово...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23629286 www.24chasa.bg

Шест са жертвите на взрива в центъра на Атина, четирима са американски туристи

1912
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

Шестима вече са загинали след експлозията и частичното срутване на сграда в централния атински квартал „Плака". Спасителните екипи откриха още две тела под развалините, съобщи БТА. 

Издирвателната операция продължи цяла нощ. В ранните часове беше извадено тялото на жена, после спасителите откриха мъж, а по-късно - още две тела.

Властите съобщават, че са намерени и последните двама души, които се водеха в неизвестност. 

Загиналите са четирима американски туристи, които са били настанени в апартамент за краткосрочен наем, и възрастна двойка, която живеела на втория етаж на сградата. 

В издирвателната акция са участвали 30 пожарникари и три специално обучени кучета.

Районът остава опасен, тъй като при поне две от съседните сгради е установена конструктивна нестабилност. 

Причината за експлозията все още не е окончателно установена. Една от основните версии е неизправност в газовата инсталация.

„24 часа" писа по-рано днес, че жертвите са четири, а двама души все още се издирват. Новата информация потвърждава, че и последните двама са открити мъртви.

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино