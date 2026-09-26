ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин обеща на Вучич газ в личен телефонен разгово...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23629318 www.24chasa.bg

Пепел от Етна затвори летището в Катания

912
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Вулканът Етна Кадър: АРХИВ

Обилно изхвърляне на вулканична пепел от Етна доведе до затваряне на летището в Катания на италианския остров Сицилия, съобщи БТА.

Заради вулканичната активност облакът е достигнал въздушното пространство около летището и е направил излитанията и кацанията опасни. Полетите са временно преустановени, докато службите следят посоката и плътността на облака.

Етна е най-високият действащ вулкан в Европа и подобни изригвания периодично създават сериозни проблеми за въздушния трафик в Сицилия. Най-често засегнато е именно летището в Катания, което обслужва милиони пътници годишно и е основната въздушна врата към източната част на острова.

При по-силни изхвърляния на пепел властите могат да ограничат или напълно да спрат полетите, защото вулканичните частици са опасни за самолетните двигатели и могат да намалят видимостта.

Италианските служби наблюдават Етна постоянно, тъй като вулканът често преминава през периоди на засилена активност. Самото изригване не означава непременно опасност за населените места около него, но може бързо да наруши транспорта и ежедневието в района.

Към момента няма данни за пострадали. Пътниците са посъветвани да следят информацията на авиокомпаниите и летищните власти за промени и отменени полети.

Вулканът Етна Кадър: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино