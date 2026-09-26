Пепел от Етна затвори летището в Катания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обилно изхвърляне на вулканична пепел от Етна доведе до затваряне на летището в Катания на италианския остров Сицилия, съобщи БТА.

Заради вулканичната активност облакът е достигнал въздушното пространство около летището и е направил излитанията и кацанията опасни. Полетите са временно преустановени, докато службите следят посоката и плътността на облака.

Етна е най-високият действащ вулкан в Европа и подобни изригвания периодично създават сериозни проблеми за въздушния трафик в Сицилия. Най-често засегнато е именно летището в Катания, което обслужва милиони пътници годишно и е основната въздушна врата към източната част на острова.

При по-силни изхвърляния на пепел властите могат да ограничат или напълно да спрат полетите, защото вулканичните частици са опасни за самолетните двигатели и могат да намалят видимостта.

Италианските служби наблюдават Етна постоянно, тъй като вулканът често преминава през периоди на засилена активност. Самото изригване не означава непременно опасност за населените места около него, но може бързо да наруши транспорта и ежедневието в района.

Към момента няма данни за пострадали. Пътниците са посъветвани да следят информацията на авиокомпаниите и летищните власти за промени и отменени полети.