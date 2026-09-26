Путин обеща на Вучич газ в личен телефонен разговор

Сърбия очаква ново удължаване на споразумението си за доставка на руски газ, заяви президентът Александър Вучич след телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, съобщи БТА.

Сегашната договореност изтича на 30 септември, а Белград все още не е успял да постигне дългосрочен договор с Москва. Предишното тригодишно споразумение приключи през лятото на 2025 г. и оттогава доставките се осигуряват чрез поредица от краткосрочни удължавания.

Вучич заяви, че след разговора с Путин очаква договорката отново да бъде продължена и страната да си гарантира стабилни количества газ. По думите му Сърбия получава руския газ на цена от 318 евро за 1000 куб. м, докато пазарната цена според него в момента е около 868 евро.

Темата е особено важна за Белград заради силната зависимост на страната от руския газ. Въпреки че Сърбия е кандидат за членство в ЕС, тя продължава да поддържа тесни енергийни отношения с Москва.

Паралелно с газовия договор остава нерешен и проблемът със сръбската петролна компания НИС. Компанията е под американски санкционен натиск заради мажоритарното руско участие в нея. Вашингтон настоява руското участие да бъде прекратено изцяло, а в момента се водят преговори за продажбата на руския дял от около 56% на унгарската MOL.

Последното изключение от американските санкции изтича също на 30 септември - същата дата, на която приключва и сегашното газово споразумение. Това поставя Белград под двоен натиск само дни преди крайния срок.

Вучич каза още, че с Путин е обсъдил и НИС и че се надява да бъде намерено решение, приемливо и за двете страни.