Най-малко 11 загинали при самоубийствен атентат с кола бомба в Пакистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Атентатор самоубиец взриви кола, натоварена с експлозиви, на полицейски контролен пункт в Северозападен Пакистан. При атентата има най-малко 11 загинали и 30 ранени.

Нападението е извършено в провинция Хайбер-Пахтунхва, заяви Билал Файзи, говорител на Агенцията за спешна помощ на провинцията. Загиналите и ранените са транспортирани до близка болница, като състоянието на някои от пострадалите е критично.

Пакистанските талибани, известни като "Техрик-е-Талибан Пакистан", поеха отговорност за нападението в официално изявление. През последните години Пакистан е свидетел на зачестили атаки от страна на екстремисти, като отговорност за много от тях поемат ТТП и сепаратистката въоръжена групировка Армия за освобождение на Белуджистан, действаща предимно в съседната провинция Белуджистан.

ТТП е отделна организация, но е съюзник на афганистанските талибани, които се върнаха на власт в Афганистан през 2021 година.