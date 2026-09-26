ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Черна гора откри 1 млн. евро и оборудв...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23629417 www.24chasa.bg

Най-малко 11 загинали при самоубийствен атентат с кола бомба в Пакистан

1120
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Най-малко 11 души са загинали при взрива. СНИМКА: АРХИВ

Атентатор самоубиец взриви кола, натоварена с експлозиви, на полицейски контролен пункт в Северозападен Пакистан. При атентата има най-малко 11 загинали и 30 ранени.

Нападението е извършено в провинция Хайбер-Пахтунхва, заяви Билал Файзи, говорител на Агенцията за спешна помощ на провинцията. Загиналите и ранените са транспортирани до близка болница, като състоянието на някои от пострадалите е критично.

Пакистанските талибани, известни като "Техрик-е-Талибан Пакистан", поеха отговорност за нападението в официално изявление. През последните години Пакистан е свидетел на зачестили атаки от страна на екстремисти, като отговорност за много от тях поемат ТТП и сепаратистката въоръжена групировка Армия за освобождение на Белуджистан, действаща предимно в съседната провинция Белуджистан.

ТТП е отделна организация, но е съюзник на афганистанските талибани, които се върнаха на власт в Афганистан през 2021 година. 

Най-малко 11 души са загинали при взрива. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино