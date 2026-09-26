Полицията в Черна гора откри 1 млн. евро и оборудване за наблюдение в имоти на руснаци

Полицията в Черна гора откри около 1 милион евро и оборудване за наблюдение при обиски на няколко имота по черногорското крайбрежие, ползвани от двама руснаци. Обиските са извършени в петък в имоти в Будва и Бар, съобщи БТА.

Руските граждани бяха арестувани преди три дни на летището в Тиват при опит да се качат на полет за Израел. Те са се опитвали да заминат за Тел Авив с 19 куфара, съдържащи оборудване за наблюдение.

Заподозрените, които притежават и израелски паспорти, са пренасяли GPS устройство за проследяване с микрофон, професионален детектор за радиочестотни сигнали, камери за наблюдение и оборудване за видеомониторинг, компютърни компоненти, устройства за съхранение на данни, кабели и друга електроника. Двамата са задържани по подозрение в контрабанда и пране на пари.

Според неофициална информация, цитирана от "Виести", повече от половината от багажа на руските граждани е съдържал оборудване, което може да се използва за проследяване, наблюдение, шпионаж и откриване на подслушвателни устройства.

В средата на август черногорската полиция задържа 50 чуждестранни граждани в къща в Подгорица. Тогава бяха иззети над 50 000 евро в брой, повече от 100 компютъра и друго компютърно оборудване, 82 мобилни телефона (включително такива с криптиране), 217 SIM карти, GPS устройства със SIM карти и дрон.