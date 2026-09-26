Стотици хиляди в центъра на Париж за голямата литургия на папа Лъв XIV

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Стотици хиляди вярващи се събраха днес в центъра на Париж за голямата литургия на папа Лъв XIV. Oколо 700 000 души са се регистрирали за участие в следобедната служба на площад "Конкорд" по официални данни.

Под бурните възгласи на огромното множество Лъв XIV премина с папамобила по булевард "Шан-з-Елизе". Сред присъстващите бяха някои известни френски политици, сред които министър-председателят Себастиен Льокорню и крайнодясната лидерка Марин льо Пен, която се надява да стане президент догодина, съобщи БТА.

Мнозина от присъстващите преди службата се включиха с хорово пеене, а някои бяха облечени във фланелки на френския национален отбор по футбол с надпис "Папа Лъв" и номер 14.

Бенедикт XVI беше последният папа, посетил Париж - през 2008 г.

Днес големи райони около булевард "Шан-з-Елизе" и по протежението на река Сена бяха отцепени от съображения за сигурност. По-рано папа Лъв XIV посети център за социална помощ за мигранти, а след това се срещна с хора, приели наскоро свето кръщение. Той ги призова да останат непоколебими във вярата си и да я разпространяват сред останалите.

По-късно днес Лъв XIV ще отпътува за Лурд - място за поклонения в Югозападна Франция. Според преданието през 1858 г. там Дева Мария се явила на 14-годишното тогава местно момиче Бернадет Субиру, дъщеря на беден мелничар.

В началото на посещението си във Франция вчера папата беше приет от президента Еманюел Макрон.

По време на срещата Лъв XIV отдаде дължимото на Франция като страна, защитаваща човешките права, но същевременно разкритикува новия закон, разрешаващ евтаназията, както и конституционната защита на правото на аборт.

Последната спирка от обиколката на папата ще бъде утре в град Мец, близо до френско-германската граница, където роденият в САЩ папа се очаква да произнесе реч за Европа.

Във Франция съществува строго разделение между църквата и държавата, макар че по исторически причини в някои източни райони има изключения. Макрон не планира да присъства на нито една от литургиите, отслужвани от папата.

Католиците остават най-голямата религиозна група във Франция. Делът на мюсюлманите обаче значително нарасна през последните години, а много хора вече не се самоопределят като последователи на която и да е религия.