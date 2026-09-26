Американска посланичка притиска България да работи с нова гръцка газова компания

Гилфойл е казала на свои събеседници, че българското правителство трябва да работи с „Актор"

Мистериозен бизнесмен се превърна в почти неизменна компания на Кимбърли Гилфойл, докато бившата годеница на Доналд Тръмп-младши - синът на президента на САЩ - Доналд Тръмп, обикаля Европа в опит да прокарва американски енергийни сделки за милиарди долари.

Кристос Марафацос, 39-годишен бизнесмен и регистриран лобист, придружава посланичката на САЩ в Гърция на редица нейни срещи на високо ниво. Присъствието му е толкова постоянно, че някои чуждестранни представители дори са предполагали, че той е неин началник на кабинета. Той обаче не е дипломат и не е служител на американското посолство, а частен бизнесмен и регистриран лобист на гръцката строителна компания „Актор Груп", пише "Дейли Мейл".

Кристос Марафацос и Кимбърли Гилфойл СНИМКА: Личен профил във Фейсбук на бизнесмена

Гилфойл, която е на 57 години, пое поста на посланик на САЩ в Гърция миналата есен и оттогава играе активна роля в прокарването на американските енергийни интереси на Балканите. Тя пътува из региона, за да популяризира т.нар. „вертикален газов коридор" за доставяне на американски втечнен природен газ през Гърция на север към Украйна.

Именно в този контекст се появява и Марафацос. Според публикация на „Уолстрийт джърнъл" Гилфойл многократно е насърчавала европейски държави да работят с „Актор" – компания, която сравнително от скоро навлиза в газовия сектор и си партнира с гръцката държавна компания DEPA.

По време на посещението си в България тази пролет Гилфойл е казала на свои събеседници, че българското правителство трябва да работи с „Актор", посочва „Уолстрийт джърнъл".

Особено внимание привлякло присъствието на Марафацос до нея по време на срещата ѝ с държавния глава Илияна Йотова в края на май. Тогава Йотова разговаря с Гилфойл и бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани в президентството в София относно напредъка на общите енергийни приоритети.

Май 2026 Президентът Илияна Йотова с посланик Кимбърли Гилфойл, а в средата е Руди Джулиани

"За мен беше чест да посетя София, България, тази седмица заедно с моя приятел кметът Руди Джулиани, за да се срещнем с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Обсъдихме възможностите за напредък по нашите общи енергийни приоритети. Под на ръководството на US президента САЩ работят с Гърция, България и други партньори в региона за реализиране на общата визия за енергийна сигурност по протежението на вертикалния газов коридор", написа Гилфойл в X тогава.

Кимбърли Гилфойл с енергийната министърка Ива Петрова от служебното правителство на Андрей Гюров

Бизнесменът е седял редом до американската посланичка, въпреки че не заема официална дипломатическа длъжност. Според „Уолстрийт джърнъл" още по-любопитен е фактът, че изпълнителният директор на „Актор" е превозил Гилфойл до България с частен самолет.

Няколко души, присъствали на срещи с Гилфойл и Марафацос, сред които и представители на правителството, са заявили пред изданието, че той не е разкривал връзката си с „Актор".

Марафацос се е регистрирал като лобист на „Актор" през ноември – само дни след пристигането на Гилфойл в Атина. До юни компанията му е платила 160 000 долара, за да установява контакти с администрацията на президента на САЩ, Държавния департамент и Министерството на енергетиката. Впоследствие той е добавил още три компании, свързани с Гърция, като общите му приходи от лобистка дейност са надхвърлили 440 000 долара за девет месеца.

Април 2026 Кимбърли Гилфойл и Андрей Гюров КАДЪР: Фейсбук/Министерски съвет на Република България

Присъствието му до Гилфойл е породило въпроси за границата между американската дипломация, политиката и частните бизнес интереси. Бившият американски дипломат Робин Брукс, служил 21 години във Външната служба на САЩ, определя като „абсолютно проблематично" американски посланик да прокарва интересите на чуждестранна компания.

От американското посолство обаче отхвърлят твърденията за неправомерно поведение. Оттам посочват, че посещението на Гилфойл в България е било насочено към защита на американските интереси чрез увеличаване на продажбите на втечнен природен газ от САЩ и намаляване на зависимостта на Европа от руския газ. Посолството заявява още, че тя е спазвала указанията на Държавния департамент.

Адвокатът на Гилфойл също отрича тя да е работила единствено в интерес на „Актор", като подчертава, че посланичката си сътрудничи с компании от целия енергиен сектор. По думите му официалните срещи са били организирани чрез посолството, а не от Марафацос.

Самият Марафацос заявява, че се гордее с това да подкрепя търговски инициативи, които според него насърчават американските интереси и икономическите възможности.

Междувременно достъпът на „Актор" до енергийни сделки в региона значително се е увеличил. Компанията и съвместното ѝ предприятие с DEPA Atlantic-SEE LNG са сключили споразумения и меморандуми за разбирателство с България, Украйна, Босна и Херцеговина и Румъния. Гилфойл е помогнала и за постигането на предложена сделка за 6 млрд. долара в Албания.

В същото време украинската държавна газова компания е съобщила, че преговорите за бъдещи покупки от Atlantic-SEE LNG са били прекратени.

Връзката между Гилфойл и Марафацос обаче не започва с дипломатическата ѝ кариера. Той е свързан с Доналд Тръмп още от първата му президентска кампания, а по-късно оглавява организацията Greek Voices for Trump. Според публикацията той е помогнал на Гилфойл при подготовката ѝ за изслушването в Сената и е присъствал на полагането на клетвата ѝ като посланик.

Марафацос, който е израснал в Мериленд, има бизнес интереси в различни сфери – от недвижими имоти и консултантска дейност до туристическа атракция с 3D IMAX изживяване, посветена на Акропола.

През последните месеци той все по-често се появява до Гилфойл при срещи с президенти, министри и представители на бизнеса. По думите на хора, които са ги виждали заедно, тя често го представя просто с думите „Това е Кристос", а понякога насочва събеседниците си към него за допълнителна информация и последващи разговори.

По-рано този месец двамата са пристигнали заедно на международна енергийна конференция в Солун в задната част на черно BMW, следвано от американския конвой. Малко преди Гилфойл да излезе на сцената, тя му е подала телефона си, тъй като роклята ѝ нямала джобове.

Присъствието на Марафацос до американската посланичка продължава да привлича внимание, тъй като той няма официална дипломатическа длъжност, но присъства на срещи и събития, на които се обсъждат големи енергийни сделки, отбелязва изданието.